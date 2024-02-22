Підбадьорить і поверне мобільність: учені з'ясували, що кава допомагає при розсіяному склерозі

Нове дослідження надало новий погляд на буденний і популярний напій, показавши яку користь він може принести людям, позбавленим можливості нормально рухатися.

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Вчені заявляють, що ранкова чашка кави може не тільки розбудити нас, а й допомогти нам непомітно подолати серйозні проблеми зі здоров'ям. Нещодавнє дослідження показало, що вона також може допомогти людям із розсіяним склерозом (РС) легше пересуватися і зберігати рівновагу. Виявляється, що така проста річ, як таблетка кофеїну — це приблизно стільки, скільки ми отримаємо з двох чашок кави, може підвищити якість життя людей, які страждають на це непросте захворювання, пише Multiple Sclerosis News Today.

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Розсіяний Склероз — це захворювання, за якого імунна система організму помилково атакує захисну оболонку нервових клітин, що призводить до таких симптомів, як утруднена ходьба і проблеми з рівновагою та координацією. Зв'язок між кофеїном і РС не зовсім зрозумілий вченим, але ми знаємо, що кофеїн стимулює роботу мозку, змушуючи нас почуватися більш пильними, зосередженими та енергійними. Крім того, він, мабуть, позитивно впливає на те, як ми тримаємо рівновагу і рухаємося, йдеться в дослідженні.

Дослідники вирішили вивчити це питання докладніше, даючи 30 дорослим людям з розсіяним склерозом щоденну дозу кофеїну в 200 міліграмів у вигляді таблеток протягом 12 тижнів. Вони хотіли з'ясувати, чи може це поліпшити проблеми з рухом, пов'язані з РС. Перед початком прийому кофеїну учасники протягом двох тижнів приймали плацебо, щоб дослідники могли переконатися, що кофеїн дійсно має якесь значення.

Учасникам дослідження справді стало легше утримувати рівновагу, як стоячи на місці, так і рухаючись, а тест на рухливість вони змогли виконати швидше, ніж раніше. У цьому тесті потрібно було встати зі стільця, пройти кілька метрів, повернутися, пройти назад і знову сісти. Здатність зробити це швидше свідчить про кращу рухливість навіть за наявності серйозних захворювань. Крім того, вже через два тижні після початку вживання кофеїну люди стали почуватися краще в плані загальної якості життя.

Однак не все так однозначно й автори дослідження зазначили, що в чоловіків і літніх людей ефект може бути різним: так, у перших із часом знижується здатність ходити, а в літніх людей виникає більше проблем із рівновагою.

Це дослідження — лише початкова точка на шляху до вивчення впливу кофеїну на хвороби та застосування цих знань на практиці, і науковці закликають провести додаткові дослідження, щоб підтвердити свої висновки та зрозуміти довгострокові наслідки його вживання для людей із РС. Але те, що така доступна речовина, як кофеїн, може принести користь не тільки під час ранкового пробудження, особливо тим, хто долає труднощі, пов'язані з РС, дає надію мільйонам, які страждають від хвороби.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.