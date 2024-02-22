Каральна кулінарія. Названо 10 страв, через які найсильніше страждають тварини на Землі

Дослідники склали рейтинг найгірших для довкілля страв, серед них є і веганські.

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Вчені роками твердять про кліматичну кризу, яка вже зійшла на планету: середня глобальна температура планети невблаганно зростає, кількість викидів хоч і скорочується, але недостатньо. Дослідники також неодноразово радили скоротити споживання м'яса, щоб знизити навантаження на кліматичну систему Землі та зменшити вуглецевий слід, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені використали нову стратегію і розглянули різні популярні страви не з погляду їхнього вуглецевого сліду, а з погляду того, якої шкоди завдається навколишньому середовищу для вирощування продуктів, необхідних для приготування тієї чи іншої страви.

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У результаті вчені склали список із 10 страв, які чинять найгірший вплив на навколишнє середовище і види, що опинилися під загрозою зникнення, через розчищення територій для вирощування продуктів. Цікаво, що в цьому списку не тільки м'ясні страви, але також і веганські.

Під час дослідження команда оцінила 151 популярну страву з усього світу і те, як вони впливають на "біорізноманіття", включно з рослинами, грибами, а також ссавцями, птахами й земноводними. Автори дослідження оцінили "слід біорізноманіття", маючи на увазі під цим поняттям те, як люди змінюють навколишнє середовище і погіршують хитке становище цілих популяцій тварин, які втратили середовище проживання.

Учені Сінгапуру виявили популярні страви, які завдають шкоди навколишньому середовищу Фото: Daily Mail

До списку найнебезпечніших страв із високим "слідом біорізноманіття" потрапили:

піканья — бразильський стейк із преміальної яловичини; чураско — яловичий стейк або м'ясо смажене на грилі; фральдінья — ще один бразильський стейк; курячий джалфрезі — смажене індійське каррі; юкгечжан — гострий корейський суп із яловичини з овочами; кальдо де полло — латиноамериканський курячий суп з овочами; дал — суп із сочевиці; раджма — каррі з квасолі; ідлі — гострий ферментований рисовий пиріг; кальдо де кесо — простий суп із картоплі, помідорів, цибулі, чилі та орегано.

Дослідники виявили, що страви зі списку вище вимагають найбільшого розчищення місць проживання тварин, щоб звільнити місце для вирощування інгредієнтів. Водночас страви з найменшим впливом на біорізноманіття, як правило, були вегетаріанськими або веганськими, крохмалистими, а також на основі зерна і картоплі.

Автори дослідження також зазначають, що показники впливу на біорізноманіття змінюються залежно від того, чи був інгредієнт місцевого або глобального походження, а також промислового або дрібномасштабного вирощування. Загалом, страви, вирощені з місцевих продуктів, можуть бути найкращим варіантом.

За словами автора дослідження, професора Романа Карраско із Сінгапурського університету, надалі вони планують продовжити роботу й об'єднати вуглецевий слід страви та її вплив на біорізноманіття, щоб зрозуміти, який вплив вони чинять на навколишнє середовище і кліматичну систему Землі загалом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який бутерброд найбезпечніший для клімату Землі.