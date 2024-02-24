Дрони почнуть знищувати комарів: учені розробили новий метод боротьби зі шкідниками

Вчені стверджують, що якщо все піде за планом, подібна революційна тактика зможе скоротити популяції шкідників на 90% всього за кілька днів.

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Комарі є повсюдною напастю і рознощиками серйозних хвороб, від яких страждає велика кількість людей. Вчені, які не захотіли миритися з такою несправедливістю, розробили незвичайний спосіб боротьби з ними, вдавшись до допомоги дронів, що вже чудово зарекомендували себе у знищенні різних шкідників. Їхній підхід передбачає випуск уже стерилізованих комарів у навколишнє середовище, націлених на вид Aedes aegypti, сумнозвісний як розповсюджувач лихоманки Денге, жовтої лихоманки і вірусу Зіка. У такий спосіб вчені хочуть швидко, дешево й ефективно скоротити популяцію комарів і хвороб, які вони переносять, пише EurekAlert!

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Вірус Денге становить серйозну загрозу для здоров'я населення в усьому світі, особливо в тропічних і субтропічних регіонах, де процвітає його основний переносник — комар Aedes aegypti. Денге характеризується високою температурою, сильним головним болем, болем у суглобах і м'язах, висипом і легкою кровотечею, але може переходити в тяжчі форми, як-от геморагічна лихоманка Денге і шоковий синдром Денге. Ці важкі форми можуть призвести до витоку плазми, скупчення рідини, порушення дихання, сильної кровотечі або ураження органів, а за відсутності своєчасного лікування результат може бути фатальним. Оскільки специфічного противірусного лікування не існує, а вакцини ефективні лише частково, основна увага, як і раніше, приділяється профілактичним заходам із контролю популяції комарів і захисту від укусів. Поширення вірусу Денге посилюється урбанізацією, зміною клімату і глобальними подорожами, що робить боротьбу з ним складним завданням для систем охорони здоров'я в усьому світі.

Розроблений компанією BirdView, передовим стартапом із Сан-Мануеля, штат Сан-Паулу, у співпраці з EMBRAPA Instrumentation і за підтримки FAPESP, цей метод привернув увагу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). МАГАТЕ не чужа боротьба зі шкідниками: вони вже багато років стерилізують комарів за допомогою опромінення. Нещодавні випробування, проведені в Австрії та Бразилії, а також у партнерстві з агентством із Флориди, показали багатообіцяючі результати, натякаючи на те, що в майбутньому цей метод може істотно вплинути на здоров'я населення, йдеться в їхніх дослідженнях.

Відмінною рисою цієї технології є її ефективність та адаптованість. Традиційні наземні методи випуску стерилізованих комарів мають свої обмеження, наприклад, вони не можуть проникнути глибоко в місця їхнього розмноження. Однак безпілотники можуть розсіювати комах ширше і з меншим стресом для комарів, що підвищує шанси на їхнє виживання і загальний успіх проєкту. Здатний випустити до 17 000 комах за один політ на площі 100 000 квадратних метрів, цей метод може скоротити популяцію комарів на 90% всього за три-чотири тижні, тоді як наземна операція подібного роду займає три-чотири місяці.

Сфера застосування цієї безпілотної технології виходить за рамки боротьби зі шкідниками. Дрони BirdView також можуть допомогти у відновленні лісів, висіваючи насіння. Крім того, цей метод дає змогу поширювати комарів, оброблених Wolbachia, бактерією, яка перешкоджає передачі Денге та інших вірусів, що ще більше сприяє боротьбі як зі шкідниками, так і з небезпечними захворюваннями.

Раніше Фокус писав про переваги комарів щодо запахів. Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, що переносяться комарами.

Також Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.