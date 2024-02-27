Бешкетник підводного світу: найгучніша риба завдовжки 12 мм кричить на гучності 140 децибелів (відео)

Дослідники виявили, що крихітна напівпрозора рибка здатна видавати такий самий гучний звук, як і відбійний молоток.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі і є домом для безлічі дивовижних видів. Наприклад, вчені з Берліна помітили щось незвичайне у своїй лабораторії — вони почули загадкові клацаючі звуки, що долинали з акваріума в їхній лабораторії, і взялися до розслідування, пише BBC.

У результаті розслідування команда виявила, що крихітна напівпрозора риба Danionella cerebrum здатна відбивати потужний ритм органом, який називається плавальним міхуром. Спостереження показали, що риба завдовжки всього 12 міліметрів здатна видавати у воді звук гучністю 140 децибелів, що можна порівняти з пострілом або роботою відбійного молотка.

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Тепер дослідники дійшли висновку, що Danionella cerebrum є найгучнішою морською рибою свого розміру, коли-небудь виявленою вченими. Автори дослідження також вважають, що "гра на барабанах" може використовуватися рибами цього виду у форматі соціального спілкування.

У більшості випадків у природі що більша тварина, то гучніший шум вона видає. Однак у товщі води справи йдуть трохи інакше: найкрихітніші види тим є одними з найгучніших видів, коли-небудь виявлених дослідниками. Дослідники раніше також виявили інших істот, які видають багато шуму. Наприклад, креветка-пістолет під час полювання на інші види може видавати звуки гучністю до 200 децибелів.

Зазначимо, що Даніонелли цінуються наукою, оскільки їх прозорість дає змогу вченим побачити її мозок у дії, що дає змогу дослідникам вивчити їхню поведінку. За словами провідної авторки дослідження, аспірантки Університету Шаріте в Берліні Веріті Кук, на нове дослідження їх наштовхнули риби, що мешкають у лабораторному акваріумі.

Люди проходили повз лабораторний акваріум з рибою і чули дивні клацаючі звуки, але не розуміли їх джерело. Пізніше виявилося, що звуки виходять від самої раби, що було незвично, оскільки представники цього виду були надзвичайно крихітними, але створювали багато шуму.

Під час дослідження вчені використовували набір мікрофонів і відеокамер, що допомогло їм виявити джерело звуку. За словами Кук, на відстані однієї довжини тіла амплітуда звуку становить близько 140 децибелів. Саме настільки голосно, на думку команди, звук сприймається іншими рибами. Команда також зазначає, що звук загасає з відстанню, а тому на відстані одного метра амплітуда становить близько 108 децибелів.

Команда також виявила, що барабанний механізм, який використовується рибами, являє собою дуже складний інструмент. У всіх кісткових риб є плавальний міхур, що являє собою орган, наповнений газом, який допомагає їм залишатися під водою. Відомо, що багато видів використовують свої м'язи, щоб барабанити по цьому міхуру, проте Даніонелла пішла далі: коли риби скорочують м'язи, вони натягують ребро, що створює напругу в частині хряща, який знаходиться всередині м'язу — коли хрящ вивільняється, він потрапляє в плавальний міхур.

Цікаво, що гучний звук видають тільки самці цього виду, до того ж вони роблять це лише в компанії. За словами Кук, вони помітили, що в акваріумі перебувало 8 самців, але лише троє з них видавали гучні звуки, тоді як п'ятеро залишалися тихими. У результаті вчені припустили, що існує якась ієрархія.

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