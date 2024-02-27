Виявили джерело небезпеки: вчені дізналися, звідки з'являється жирова хвороба печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки здатна раптово вразити будь-яку людину і довгий час ховатися в її організмі, завдаючи їй шкоди. Але тепер учені дізналися, як легко виявити її.

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Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) — це поширене захворювання, від якого страждає безліч людей, які могли навіть не торкатися спиртного. Часто люди з НАЖХП навіть не підозрюють про своє захворювання, тому що воно не завжди проявляється явними симптомами, хоча дехто може відчувати слабкість, втому або дискомфорт у животі. Однак нещодавні дослідження дадуть змогу лікарям більш своєчасно виявляти і лікувати це захворювання, пише Knowridge.

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Тривалий час учені намагалися з'ясувати, чому саме виникає НАЖХП. Нещодавні дослідження починають розкривати деякі деталі цього процесу, і схоже, що проблема залягла глибоко всередині наших клітин, у самому їхньому серці, де розташована наша ДНК.

Автори нового дослідження звернули увагу на певну частину клітинного ядра, звану пластинкою. Ця пластинка з'єднує ядро з нашою ДНК. Коли вона стає зморшкуватою, це порушує роботу генів, особливо тих, які контролюють відкладення жиру в печінці. Якщо ці гени стають надто активними, вони можуть заповнити печінку небажаним жиром, і покласти початок розвитку НАЖХП.

Дослідники вивчили клітини печінки більш молодих людей із хворобою, віком від 21 до 51 року, і виявили в їхніх клітинних ядрах зморшкуваті пластинчасті структури. Це вказує на те, що НАЖХП — проблема не тільки літніх людей, як вважалося раніше.

Результати цього дослідження можуть справді змінити ситуацію. Знання того, що ядерна пластинка відіграє певну роль у розвитку НАЖХП, відкриває нові можливості для діагностики цього захворювання на ранніх стадіях. А якщо вченим вдасться з'ясувати, як виправити або повернути назад проблеми з платівкою, вони, можливо, зможуть привести в норму ці неслухняні гени і впоратися з жировою хворобою печінки як у молодих, так і в літніх людей.

Дослідження, проведене під керівництвом Ірини М. Бочкіс, є частиною постійних зусиль науки щодо вирішення цієї широко поширеної проблеми. З кожним новим відкриттям у людей, які живуть із НАЖХП, з'являється дедалі більше надії на майбутнє, в якому це захворювання можна буде контролювати або навіть повернути назад.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.