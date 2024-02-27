Учені розвінчали небезпечний міф: баклажани не допомагають у разі раку шкіри

Деякі вчені стверджують, що баклажани здатні допомагати боротися з раком шкіри, але через відсутність чітких підтверджень і фактів, вони викликали досить багато критики на свою адресу.

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Баклажани, можуть стати наступним великим досягненням у лікуванні раку шкіри. Така інформація останнім часом все частіше з'являється в інтернеті та соціальних мережах. Однак на відміну від простих розмов і спекуляцій, наука оперує фактами і вирішила перевірити ці твердження на міцність, пише Skeptical Raptor.

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У 2013 році вийшло дослідження, в якому стверджувалося, що крем з екстракту баклажана під назвою BEC5 здатний впоратися з раком шкіри. Це дослідження, незважаючи на гучні заяви, не було опубліковано в жодному відомому науковому журналі; воно існує ніби на задвірках наукового співтовариства, на сайті, що не визнаний основними базами даних, у яких публікуються достовірні наукові дослідження.

Суть дослідження полягає в тому, що BEC5, отриманий із баклажанів, був протестований у лабораторних умовах і виявився здатним вбивати клітини раку шкіри. Однак, і це велике "однак", немає жодних доказів того, що цей засіб дійсно допомагає людям. Крім того, за десять років, що минули з моменту дебюту цього дослідження, ніхто більше не повторив його результати. У світі науки це тривожний сигнал.

Коли йдеться про пошук нових методів лікування хвороб, особливо таких серйозних, як рак, будь-які спроби вимагають ретельного і перевіреного підходу. Потенційне лікування повинно не тільки мати науковий фундамент, а й бути підкріплене солідною кількістю доказів, що підтверджують його ефективність на реальних людях, а не тільки на лабораторних стравах або мишах. На жаль, у випадку з екстрактом баклажана, списку доказів просто немає. Навпаки, деякі дослідження суперечать цим висновкам.

Незважаючи на ентузіазм щодо натуральних або рослинних засобів, сувора правда полягає в тому, що багато хто з цих так званих методів лікування зовсім не має клінічних доказів, необхідних для підтвердження їхньої ефективності в боротьбі з такими захворюваннями, як рак шкіри. Великі організації охорони здоров'я, від яких можна очікувати підтримки проривних методів лікування, не схвалили використання баклажанів у разі раку шкіри. Це говорить багато про що.

У розпачі люди часто намагаються вхопитися за обнадійливі історії про прості, природні способи лікування складних захворювань. Але наука та охорона здоров'я не спираються на одну надію. Саме тому лікарям і вдається рятувати таку кількість людей щодня. Вони спираються на неспростовні докази, і наразі немає жодного, який би говорив про те, що екстракт баклажана — це вирішення проблеми раку шкіри. Якщо вас турбує рак шкіри, найкраще проконсультуватися з медичним працівником. Раннє виявлення і перевірене лікування — це найнадійніший спосіб домогтися гарного результату. Тож варто залишити баклажани на кухні, а лікування і наше здоров'я віддати в руки професіоналів.

Раніше Фокус писав про симптом раку, який люди часто не беруть до уваги. У більшості випадків симптоми раку легко виявити, але не на всі з них люди звертають увагу.

Також Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безкоштовно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.