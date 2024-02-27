Учеными развенчан опасный миф: баклажаны не помогают при раке кожи

Некоторые ученые утверждают, что баклажаны способны помогать бороться с раком кожи, но в виду отсутствия четких подтверждений и фактов, они вызвали довольно много критики в свой адрес.

Related video

Баклажаны, могут стать следующим большим достижением в лечении рака кожи. Такая информация в последнее время все чаще появляется в интернете и социальных сетях. Однако в отличии от простых разговоров и спекуляций, наука оперирует фактами и решила проверить эти утверждения на прочность, пишет Skeptical Raptor.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В 2013 году вышло исследование, в котором утверждалось, что крем из экстракта баклажана под названием BEC5 способен справиться с раком кожи. Это исследование, не смотря на громкие заявления, не было опубликовано ни в одном известном научном журнале; оно существует как бы на задворках научного сообщества, на сайте, не признанном основными базами данных, в которых публикуются достоверные научные исследования.

Суть исследования заключается в том, что BEC5, полученный из баклажанов, был протестирован в лабораторных условиях и оказался способен убивать клетки рака кожи. Однако, и это большое "однако", нет никаких доказательств того, что это средство действительно помогает людям. Кроме того, за десять лет, прошедших с момента дебюта этого исследования, никто больше не повторил его результаты. В мире науки это тревожный сигнал.

Когда речь идет о поиске новых методов лечения болезней, особенно таких серьезных, как рак, любые попытки требуют тщательного и проверенного подхода. Потенциальное лечение должно не только иметь научный фундамент, но и быть подкреплено солидным количеством доказательств, подтверждающих его эффективность на реальных людях, а не только на лабораторных блюдах или мышах. К сожалению, в случае с экстрактом баклажана, списка доказательств попросту нет. Напротив, некоторые исследования противоречат этим выводам.

Несмотря на энтузиазм в отношении натуральных или растительных средств, суровая правда заключается в том, что многие из этих так называемых методов лечения вовсе не имеют клинических доказательств, необходимых для подтверждения их эффективности в борьбе с такими заболеваниями, как рак кожи. Крупные организации здравоохранения, от которых можно ожидать поддержки прорывных методов лечения, не одобрили использование баклажанов при раке кожи. Это говорит о многом.

В отчаянии, люди часто пытаются ухватиться за обнадеживающие истории о простых, естественных способах лечения сложных заболеваний. Но наука и здравоохранение не опираются на одну надежду. Именно поэтому врачам и удается спасать такое количество людей ежедневно. Они опираются на неопровержимые доказательства, и на данный момент нет ни одного, которое бы говорило о том, что экстракт баклажана — это решение проблемы рака кожи. Если вас беспокоит рак кожи, лучше всего проконсультироваться с медицинским работником. Раннее выявление и проверенное лечение — это самый надежный способ добиться хорошего результата. Так что стоит оставить баклажаны на кухне, а лечение и наше здоровье отдать в руки профессионалов.

Ранее Фокус писал о симптоме рака, который люди часто упускают из вида. В большинстве случаев симптомы рака легко обнаружить, но не на все из них люди обращают внимание.

Также Фокус писал о том, что власти Нидерландов собираются бесплатно раздавать людям солнцезащитный крем. Правительство Нидерландов объявило о новой инициативе в области общественного здравоохранения, направленной на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.