Запорука міцного сну: що таке гамма-аміномасляна кислота і як вона впливає на наш організм

Безтурботний сон є розкішшю для мільйонів людей у всьому світі, навіть якщо в них вистачає часу на відпочинок. Але науці відомий один дієвий метод поліпшення його якості.

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Сон — це незамінний стан спокою, якого ми всі потребуємо, але якого часом так важко досягти в нашому світі, що швидко біжить. Він має вирішальне значення практично для всіх аспектів нашого самопочуття, впливаючи на наш настрій, мозок, серце і навіть на здатність боротися з хворобами. Однак, незважаючи на всю свою важливість, спокійний нічний сон для багатьох людей може стати справжньою фантастикою. Для таких людей у науки є один варіант, про який часто просто не замислюються: ГАМК, скорочено гамма-аміномасляна кислота, пише CNET.

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ГАМК — це природне заспокійливе для нашого організму. Це амінокислота, яку він виробляє самостійно, відіграючи ключову роль у зниженні активності мозку і допомагаючи нам почуватися більш розслабленими. Її можна знайти в деяких продуктах харчування і у вигляді добавок. На відміну від мелатоніну, який, на думку деяких людей, викликає відчуття сонливості наступного дня, ГАМК спрямована на заспокоєння мозку, щоб допомогти вам заснути без подібних побічних ефектів.

Отже, що ж науці відомо про ГАМК? Вона допомагає заспокоїти гіперактивний мозок, що може стати вирішальним фактором для тих, хто не може заснути через тривогу, стрес або просто через занадто велику кількість справ на роботі. Низький рівень ГАМК пов'язаний із проблемами зі сном, і деякі дослідження показують, що підвищення рівня ГАМК може допомогти вам швидше заснути. Однак варто зазначити, що ці дослідження не настільки великі, і наука все ще вивчає, як ГАМК впливає на якість нашого сну в довгостроковій перспективі.

Якщо ви подумуєте про те, щоб спробувати ГАМК для поліпшення сну, ось що вам слід знати. Її можна придбати у вигляді добавки або знайти в деяких ферментованих продуктах. Для досягнення найкращих результатів рекомендується приймати ГАМК приблизно за півгодини — годину до того, як ви плануєте лягти спати. Важливо звертати увагу на те, скільки препарату ви приймаєте, і стежити за його рівномірним прийомом. Крім того, ведення щоденника, в якому ви будете записувати, наскільки добре ви спите, допоможе вам переконатися в тому, чи дійсно ГАМК приносить користь. Пам'ятайте, що ГАМК також міститься в таких продуктах, як кімчі, закваска, саке і тутове пиво, — якщо апетитний спосіб поліпшити сон без приймання пігулок більше вам підходить. Як і у випадку з будь-якою іншою добавкою, перед початком вживання завжди варто обговорити цей момент із лікарем, особливо якщо ви вже приймаєте ліки або маєте проблеми зі здоров'ям.

Крім того, що ГАМК може використовуватися як засіб для сну, вона також може допомогти зняти стрес і тривогу. Деякі дослідження стверджують, що ГАМК може допомогти людям почуватися більш розслабленими після її прийому. Це особливо важливо, оскільки стрес і тривога можуть істотно вплинути на швидкість засинання і якість сну.

ГАМК може стати цінним доповненням до вашого нічного режиму сну, якщо ви шукаєте природний спосіб поліпшити його. Хоча це не чарівна паличка, здатна дарувати вам безтурботний сон, її потенціал робить її вартою уваги.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.