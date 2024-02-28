Залог крепкого сна: что такое гамма-аминомасляная кислота и как она влияет на наш организм

Безмятежный сон является роскошью для миллионов людей во всем мире, даже если у них хватает времени на отдых. Но науке известен один действенный метод улучшения его качества.

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Сон, это незаменимое состояние покоя, в котором мы все нуждаемся, но которого порой так трудно достичь в нашем быстро бегущем мире. Он имеет решающее значение практически для всех аспектов нашего самочувствия, влияя на наше настроение, мозг, сердце и даже на способность бороться с болезнями. Однако, несмотря на всю свою важность, спокойный ночной сон для многих людей может стать настоящей фантастикой. Для таких людей у науки есть один вариант, о котором часто попросту не задумываются: ГАМК, сокращенно гамма-аминомасляная кислота, пишет CNET.

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ГАМК — это естественное успокоительное для нашего организма. Это аминокислота, которую он вырабатывает самостоятельно, играя ключевую роль в снижении активности мозга и помогая нам чувствовать себя более расслабленными. Ее можно найти в некоторых продуктах питания и в виде добавок. В отличие от мелатонина, который, по мнению некоторых людей, вызывает чувство сонливости на следующий день, ГАМК направлена на успокоение мозга, чтобы помочь вам заснуть без подобных побочных эффектов.

Итак, что же науке известно о ГАМК? Она помогает успокоить гиперактивный мозг, что может стать решающим фактором для тех, кто не может заснуть из-за тревоги, стресса или просто из-за слишком большого количества дел на работе. Низкий уровень ГАМК связан с проблемами со сном, и некоторые исследования показывают, что повышение уровня ГАМК может помочь вам быстрее заснуть. Однако стоит отметить, что эти исследования не столь обширны, и наука все еще изучает, как ГАМК влияет на качество нашего сна в долгосрочной перспективе.

Если вы подумываете о том, чтобы попробовать ГАМК для улучшения сна, вот что вам следует знать. Ее можно приобрести в виде добавки или найти в некоторых ферментированных продуктах. Для достижения наилучших результатов рекомендуется принимать ГАМК примерно за полчаса — час до того, как вы планируете лечь спать. Важно обращать внимание на то, сколько препарата вы принимаете, и следить за его равномерным приемом. Кроме того, ведение дневника, в котором вы будете записывать, насколько хорошо вы спите, поможет вам убедиться в том, действительно ли ГАМК приносит пользу. Помните, что ГАМК также содержится в таких продуктах, как кимчи, закваска, сакэ и тутовое пиво — если аппетитный способ улучшить сон без принятия таблеток больше вам подходит. Как и в случае с любой другой добавкой, перед началом приема всегда стоит обсудить этот момент с врачом, особенно если вы уже принимаете лекарства или имеете проблемы со здоровьем.

Помимо того, что ГАМК может использоваться как средство для сна, она также может помочь снять стресс и тревогу. Некоторые исследования утверждают, что ГАМК может помочь людям чувствовать себя более расслабленными после ее приема. Это особенно важно, поскольку стресс и тревога могут существенно повлиять на скорость засыпания и качество сна.

ГАМК может стать ценным дополнением к вашему ночному режиму сна, если вы ищете естественный способ улучшить его. Хотя это не волшебная палочка, способная даровать вам беззаботный сон, ее потенциал делает ее достойной внимания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.