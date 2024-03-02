Підійде не кожному: користь вівсяного молока та його відмінність від інших продуктів

Вівсяне молоко належить до корисного та екологічно чистого виду продуктів, проте вчені та експерти вважають, що перш ніж замінити у своєму раціоні звичайне молоко на вівсяне, потрібно вивчити кілька нюансів.

Related video

Останніми роками почастішали суперечки про те, чи є немолочні молочні продукти, такі як вівсяне молоко, здоровішою альтернативою традиційним молочним продуктам. Дослідники та експерти з харчування підкреслюють, що класифікація продуктів як просто "хороших" або "поганих" випускає з уваги важливі нюанси реальності харчування. Ця складність виходить за межі впливу на здоров'я і враховує такі аспекти, як смак, вартість, наявність алергенів і екологічний слід. З огляду на всі ці багатогранні чинники, вибір молока стає складним процесом, пише Vox.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Одне з побоювань, яке часто висловлюють з приводу вівсяного молока, — це його вплив на рівень цукру в крові через високий вміст крохмалю, каже професор Хасан Ватанпараст з Університету Саскачевану. Однак для середньостатистичної здорової людини вживання вівсяного молока в помірних кількостях навряд чи викличе проблеми. Вівсяне молоко має помірний глікемічний індекс, йдеться в дослідженнях, тобто воно не так сильно підвищує рівень цукру, як інші продукти. Глікемічний вплив також може бути пом'якшений загальним контекстом харчування, наприклад, поєднанням вівсяного молока з продуктами з високим вмістом клітковини, білків і жирів. Проте тим, хто страждає на діабет або інсулінорезистентність, слід з обережністю ставитися до вмісту вуглеводів у вівсяному молоці.

Поживні характеристики різних видів молока сильно різняться, при цьому вівсяне молоко зазвичай містить менше білка і більше клітковини порівняно з молочним і деякими іншими немолочними продуктами. Добавки в немолочному молоці, як-от емульгатори, вважаються безпечними, хоча нині проводять дослідження їхнього довгострокового впливу на здоров'я кишківника. Головне — дотримуватися поміркованості, а під час вибору молока зважати на індивідуальні потреби здоров'я та режим харчування, каже Ватанпараст.

Вибір між молочними та іншими продуктами не обмежується тільки особистим здоров'ям, він також включає в себе етичні та екологічні міркування. Багато споживачів переходять на немолочні продукти, як-от вівсяне молоко для того, щоб знизити згубний вплив індустрії на навколишнє середовище. Молочне тваринництво пов'язане зі значними викидами вуглекислого газу і наслідками від частого землекористування, тому молоко на рослинній основі — найкращий вибір для тих, хто прагне мінімізувати свій екологічний слід. Хоча відмова від молочних продуктів пов'язана з різними труднощами для фермерів, зростаюче надання переваги немолочним альтернативам відображає ширший перехід до більш стійких і етичних моделей споживання продуктів.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.