Кішки, як і собаки, можуть отримувати користь від прогулянок із господарями: як їх до цього привчити

Домашні кішки зовсім не є запеклими інтровертами-домосідами. Велика частина з них з радістю пройдеться з вами поруч у шлейці, стверджують експерти.

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У світі, де домашні кішки часто проводять дні безперервно, зовсім не виходячи з дому, ідея вивести їх на прогулянку може здатися незвичайною. Однак недавні дискусії серед експертів з поведінки кішок показали, що прогулянка з ними — це не просто зміна обстановки. Йдеться про те, щоб забезпечити цінну розумову стимуляцію вихованця і дати йому відпочити від монотонності життя в приміщенні, пише Inverse.

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Мікель Дельгадо, авторитетна консультантка з поведінки кішок, підкреслює важливість цієї практики навіть для літніх тварин, таких як її 14-річна кішка Кларабель. На відміну від собак, кішки люблять прогулянки на свіжому повітрі в більш спокійній манері, часто знаходячи радість у простому дослідженні найближчого оточення.

Користь від таких прогулянок на свіжому повітрі підтверджується дослідженнями, які показують, що відсутність стимуляції може призвести до стресу і пов'язаних з ним поведінкових проблем у кішок. Але перш ніж ви зважитеся вийти на вулицю зі своїм котячим другом, дуже важливо підійти до цього заняття з обережністю і підготовкою. Дельгадо підкреслює, що для безпеки і комфорту краще використовувати шлейки, а не нашийники, і рекомендує починати прогулянки в знайомій обстановці, щоб знизити ризик того, що ваша кішка загубиться або зазнає надмірного стресу.

Привчання кішки до шлейки і прогулянок на свіжому повітрі вимагає терпіння і прагнення зробити цей досвід якомога більш позитивним. Поступове привчання до шлейки в поєднанні із заохоченнями допоможе вашій кішці асоціювати шлейку з позитивними результатами. Проте, важливо знати межі та вподобання вашої кішки. Не всі кішки будуть прагнути до прогулянок на свіжому повітрі, а для тих, хто більш боязкий, існують альтернативні варіанти, як-от дворики для кішок або візочки для тварин, що дають змогу насолоджуватися прогулянками на свіжому повітрі без зайвого стресу.

Хоча не кожна кішка стане "кішкою-пригодницькою", можливість досліджувати навколишній світ, чи то прогулянки, чи то візки, може значно поліпшити якість її життя. Висновки Дельгадо слугують для нас нагадуванням про те, що за умови правильного підходу і розуміння потреб наших котячих компаньйонів ми можемо запропонувати їм багатше і стимулююче середовище проживання.

Раніше Фокус писав про тривожні сигнали, що подаються кішками, коли вони виють. Якщо тварина подає такий сигнал, то потрібно терміново звернути на це увагу.

Також Фокус писав про причини, через які кішки показують свій живіт людям і чи можна його гладити. Кішки люблять щоб їх гладили в різних місцях, але з котячим животом не все так просто.