Рідні люди стають чужинцями: після дитячих травм близнюки втрачають міцний зв'язок

Нове дослідження вчених розкрило масштабні та серйозні наслідки дитячих психологічних травм, показавши, що навіть найміцніший зв'язок між близнюками не може встояти перед натиском розладів.

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Вчені зробили відкриття, яке розповіло про те, як дитячі травми можуть вплинути на психічне здоров'я в більш пізньому віці, використовуючи близнюків як унікальне вікно у світ цієї складної проблеми. Близнюки з їхньою спільною генетикою і раннім оточенням дають можливість наочно побачити, як різний досвід однаково може призвести до абсолютно різних наслідків. Наприклад, у дослідженні, проведеному у Вірджинії, брати-близнюки, які до підліткового віку вели практично паралельне життя, пішли різними шляхами після того, як один із них пережив травматичну подію, пише The New York Times.

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Під час цього масштабнішого дослідження було вивчено життя понад 25 000 шведських близнюків, і з'ясувалося, що ті, хто в дитинстві зіткнувся з такими травмами, як відсутність турботи, жорстоке поводження або насильство, значно частіше страждали від психічних розладів у дорослому віці. Дослідники виявили, що з кожною новою травмувальною подією ймовірність психіатричного діагнозу різко зростала. Вивчення пар близнюків, у яких тільки один із них зазнавав поганого поводження, дало їм змогу чіткіше простежити вплив цих дитячих травм на психічне здоров'я дорослих, підтвердивши тісний зв'язок між цими двома факторами.

Дослідникам вдалося відфільтрувати шум генетичних і загальних чинників довкілля, що дало їм змогу отримати чіткіше уявлення про те, як одна лише дитяча травма може вплинути на психічне благополуччя в більш пізньому віці. Результати їхнього дослідження особливо яскраво проявилися в тих, хто пережив сексуальне насильство, зґвалтування та фізичне нехтування, що лише підкреслило глибокі та довгострокові наслідки подібного досвіду.

Дослідження приєднується до дедалі більшої кількості фактів, які не тільки підкреслюють вплив дитячих травм на наше здоров'я, а й змушують нас глибше замислитися над тим, як можна запобігти такій шкоді, і над наслідками наших дій щодо інших людей. Наводячи прямий зв'язок між ранніми негараздами і подальшими проблемами з психічним здоров'ям, воно говорить про важливість усунення і запобігання дитячим травмам за допомогою професійної допомоги. Ці знання підштовхують нас до створення більш досконалих систем підтримки та втручань, які могли б пом'якшити руйнівні наслідки такого досвіду на все життя, що є вагомим аргументом на користь прагнення до відкриття ранніх та ефективних заходів боротьби з першопричинами цих страждань.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.