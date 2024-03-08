Створено таблетку, що загоює переломи: вчені готуються до її клінічних випробувань

Крім самих загоювальних властивостей, вчені припускають, що важливим фактором цих ліків стане їхня доступність за невеликою ціною, що дасть змогу мільйонам людей набагато легше переживати травми.

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Індійські вчені обіцяють щось потенційно революційне для всіх, хто коли-небудь страждав від перелому кісток. Вони розробили нову таблетку, відому як CDRI-1500, яка покликана прискорити процес їх загоєння. Виділяє це відкриття те, що це пероральні ліки — перші у своєму роді в усьому світі. На відміну від інших методів лікування, які потребують ін'єкцій або мають високу ціну, цю пігулку не тільки легше буде вживати, а й можна буде придбати за доступною ціною, пише OTV News.

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Розроблена вченими молекула CDRI-1500 вже готова до випробувань на людях у першій фазі клінічних випробувань. Цей етап вкрай важливий для того, щоб переконатися в безпечності пігулки та її ефективності і, по суті, стане вирішальним для майбутнього препарату, каже старша наукова співробітниця CDRI, Дівія Сінг.

Досі основним засобом, що допомагає загоєнню переломів, була молекула під назвою BMP2, але вона далека від досконалості. Незважаючи на те, що BMP2 схвалена Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, вона може спричиняти низку ускладнень і коштує досить дорого. CDRI-1500, навпаки, покликаний змінити ситуацію, оскільки він не тільки безпечніший і доступніший, а й швидше приглушує хворобливі відчуття, ідеться в результатах його первинних випробувань. Для цього ліки стимулюють організм до експресії певних генів, які є ключовими для регенерації та відновлення кісток.

За словами вчених, навіть малі дози препарату показали свою ефективність у дослідженнях на тваринах, а багатообіцяючі результати були отримані як на щурах, так і на кроликах. Цей прорив уже приніс команді, яка створила препарат, патенти як в Індії, так і в США. Завдяки цьому інноваційному методу лікування ми наближаємося до світу майбутнього, в якому відновлення після перелому вже не буде таким довгим і болісним.

Раніше Фокус писав про шкоду куріння. Вчені порівняли зразки тканин курців і помітили зміну структури кісток.

Також Фокус писав про тихого вбивцю кісток — некроз. Часто маскуючись під такими псевдонімами, як остеонекроз або інфаркт кістки, некроз руйнує здорові кістки, залишаючи за собою слід з переломів і болю.

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