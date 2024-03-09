Таємниці королев льодовикового періоду: статуетки Венери, що зберігають у собі безліч секретів

Однією з найзагадковіших і найскладніших таємниць нашого минулого є факт наявності в різних куточках світу дуже схожих між собою статуеток жіночого тіла. Вчені вже давно намагаються зрозуміти їхнє призначення.

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Задовго до виникнення сучасної цивілізації наші предки залишили після себе дивовижну спадщину — статуетки Венери. Ці стародавні скульптури, виявлені в Європі та Азії, дають змогу зазирнути в життя доісторичних мисливців-збирачів. Виготовлені з різних матеріалів, включно зі слоновою кісткою, кісткою і каменем, ці мініатюрні витвори мистецтва зображають жінок із перебільшено сексуальними рисами, такими як випираючі груди і широкі стегна, пише BBC.

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Хоча їхнє точне призначення залишається загадкою, дослідники вивчають одразу кілька теорій. Одні припускають, що це були символи родючості або зображення "богинь-матерів", що прославляють жіночу плодючість. Інші стверджують, що це були доісторичні пін-апи, що прославляють жіночі тіла. Інша, складніша теорія припускає, що ці статуетки були символами стійкості в суворих кліматичних умовах, а їхні перебільшені форми символізували важливість жиру для виживання. Цим статуеткам присвячено безліч досліджень.

Ці вироби охоплюють різні періоди часу: деякі з них датуються більш ніж 38 000 років тому. Найдавніша з відомих фігурок, Венера з Хохле-Фельс, була виявлена в німецькій печері і вважається найдавнішим зображенням людини з коли-небудь знайдених. Незважаючи на величезні відстані і часовий розрив між їхнім створенням, багато хто з цих статуеток мають разючу схожість, що натякає на спільні культурні традиції або символічне значення для древніх людей.

Крім своєї загадкової природи, статуетки Венери дають науці безцінні відомості про життя наших предків. Деякі з них прикрашені складним різьбленням, що дає змогу припустити, що воно нагадує тканий одяг, спростовуючи думку про те, що доісторичні люди носили тільки шкури тварин. Інші дають уявлення про стародавні торгові шляхи і міграції товариств мисливців-збирачів. На одній фігурці навіть зберігся відбиток пальця дитини, яка жила 25 000 років тому, що дало змогу вченим глибше зазирнути в історію наших предків.

Хоча справжнє призначення статуеток Венери, можливо, не буде повністю розгадано ще довгий час, їхня привабливість для науки полягає в тому, що вони здатні розпалити нашу уяву і навіть кинути виклик нашим уявленням про доісторичні суспільства. Ці стародавні витвори мистецтва нагадують нам про те, що навіть у найскладніші та найпримітивніші часи наші пращури знаходили способи висловити свою креативність, винахідливість і вдячність людським формам.

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