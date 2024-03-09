Тайны королев ледникового периода: статуэтки Венеры, хранящие в себе множество секретов

Одной из самых загадочных и сложных тайн нашего прошлого является факт наличия в разных уголках мира очень схожих между собой статуэток женского тела. Ученые уже давно пытаются понять их предназначение.

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Задолго до возникновения современной цивилизации наши предки оставили после себя удивительное наследие — статуэтки Венеры. Эти древние скульптуры, обнаруженные в Европе и Азии, позволяют заглянуть в жизнь доисторических охотников-собирателей. Изготовленные из различных материалов, включая слоновую кость, кость и камень, эти миниатюрные произведения искусства изображают женщин с преувеличенно сексуальными чертами, такими как выпирающая грудь и широкие бедра, пишет BBC.

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Хотя их точное назначение остается загадкой, исследователи изучают сразу несколько теорий. Одни предполагают, что это были символы плодородия или изображения "богинь-матерей", прославляющих женскую плодовитость. Другие утверждают, что это были доисторические пин-апы, прославляющие женские тела. Другая, более сложная теория предполагает, что эти статуэтки были символами стойкости в суровых климатических условиях, а их преувеличенные формы символизировали важность жира для выживания. Данным статуэткам посвящено множество исследований.

Эти изделия охватывают различные периоды времени: некоторые из них датируются более чем 38 000 лет назад. Самая древняя из известных фигурок, Венера из Хохле-Фельс, была обнаружена в немецкой пещере и считается самым древним изображением человека из когда-либо найденных. Несмотря на огромные расстояния и временной разрыв между их созданием, многие из этих статуэток имеют поразительное сходство, намекающее на общие культурные традиции или символическое значение для древних людей.

Помимо своей загадочной природы, статуэтки Венеры дают науке бесценные сведения о жизни наших предков. Некоторые из них украшены сложной резьбой, что позволяет предположить, которая напоминает тканную одежду, опровергая мнение о том, что доисторические люди носили только шкуры животных. Другие дают представление о древних торговых путях и миграции обществ охотников-собирателей. На одной фигурке даже сохранился отпечаток пальца ребенка, жившего 25 000 лет назад, что позволило ученым более глубоко заглянуть в историю наших предков.

Хотя истинное назначение статуэток Венеры, возможно, не будет полностью разгадано еще долгое время, их притягательность для науки заключается в том, что они способны разжечь наше воображение и даже бросить вызов нашим представлениям о доисторических обществах. Эти древние произведения искусства напоминают нам о том, что даже в самые сложные и примитивные времена наши предки находили способы выразить свою креативность, изобретательность и признательность человеческим формам.

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