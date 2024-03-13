Смертельно небезпечне безсоння: відсутність сну пов'язали з хворобами серця, діабетом і раком

Нещодавнє дослідження вчених виявило, що нерегулярний сон, навіть за умови його заповнення вдень або у вихідні, неухильно руйнує наше здоров'я і провокує розвиток небезпечних хвороб.

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Виявляється, недостатня кількість сну — це набагато серйозніша проблема, ніж багато хто з нас може думати. Розмінюючи дорогоцінні години нічного відпочинку на неспання, ми можемо непомітно наближати серйозну небезпеку. Дослідники нещодавно уважно вивчили, як наші звички спати можуть серйозно вплинути на наше здоров'я в майбутньому, і те, що вони виявили, звучить досить лякаюче, пише New York Post.

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У дослідженні, яке привернуло увагу безлічі установ охорони здоров'я в усьому світі, вчені з Університету штату Пенсільванія вирішили з'ясувати, як різні види дрімоти можуть допомогти нам передбачити проблеми зі здоров'ям у майбутньому. Вони уважно вивчили звички сну близько 3700 осіб, перевіряючи їх час від часу протягом десяти років, щоб побачити, хто в підсумку зіткнувся з такими проблемами зі здоров'ям, як хвороби серця, діабет і депресія.

Вони виділили чотири основні стилі сну: ті, хто спить як немовля більшу частину ночі, люди, які грають у доганялки у вихідні, ті, хто перевертається вночі та бореться з безсонням, і ті, хто любить подрімати вдень.

Незважаючи на пораду спати не менше семи годин на добу, більша половина учасників дослідження або боролася з безсонням, або дрімала вдень. І, як з'ясувалося, такий спосіб життя не найкращим чином позначався на їхньому здоров'ї. Дослідження показало, що ті, хто страждає від безсоння, набагато частіше стикаються із серйозними проблемами, включно з хворобами серця і діабетом. А ті ж, хто висипався протягом дня, мали підвищений ризик розвитку діабету і раку.

Цікаво, що дослідження також показало, що деякі життєві обставини, такі як низький рівень освіти або відсутність роботи, можуть зробити людину більш схильною до безсоння. З іншого боку, люди похилого віку та ті, хто виходить на пенсію, частіше були схильні до дрімоти. Вчених вразило те, як важко людям змінити свої звички сну, навіть за десять років. Найімовірніше, наші звички спати занадто тісно пов'язані з нашим способом життя, щоб ми могли їх легко змінювати.

Провідний дослідник Сумі Лі заявила, що нам необхідно краще зрозуміти, що означають здорові звички сну. Вони включають в себе невеликі, але значущі зміни, такі як скорочення споживання кофеїну після обіду, відмова від телефонів у ліжку перед сном і регулярні фізичні навантаження. Якщо ми приділятимемо більше уваги своєму сну зараз, це може окупитися в нашому здоровішому майбутньому.

Раніше Фокус писав про вплив сну на розвиток мігрені. Провівши масштабне дослідження, вчені з'ясували, що переривчастий сон поза нормованим графіком може доволі серйозно впливати на процеси у нас у голові і виливатися в не найприємніші наслідки для здоров'я.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.