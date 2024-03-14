Рання пенсія і довге життя: розгадано таємницю настання менопаузи у китів

Учені нарешті змогли розгадати біологічну загадку менопаузи, яка трапляється лише в людей і деяких видів ссавців.

Related video

Більшість видів на Землі здатні розмножуватися доти, доки не помруть. Ймовірно, таким чином еволюція максимізувала шанси тварин передати свої гени наступному поколінню. Однак у людей і деяких видів ссавців настає менопауза, і вчені довгий час не могли розгадати її причини походження, пише BBC.

З погляду еволюції, припинення розмноження на півдорозі життя є біологічною загадкою. Однак тепер дослідники вважають, що змогли її розгадати. За словами керівника дослідження, доктора Сема Елліса з Університету Ексетера, у деяких видів китів еволюція, схоже, надала перевагу тривалішій тривалості життя самок.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда вважає, що менопауза настає для того, щоб матері та бабусі могли продовжувати підтримувати свою сім'ю і піклуватися про неї ще довгий час після закінчення репродуктивного життя. За словами доктора Елліса, результати їхньої з колегами роботи є частиною багаторічних зусиль із розгадки цієї еволюційної загадки, яка довгий час залишалася незрозумілою для вчених.

Під час дослідження вчені порівняли тривалість життя 32 китів і виявили, що самки 5 видів, у яких настає менопауза, жили приблизно на 40 років довше за інших зубатих китів. До цих "клімактеричних" видів належать:

нарвали;

білухи;

короткоплавникові гринди;

помилкові косатки;

косатки.

Автори дослідження вважають, що настання менопаузи насправді дає змогу самкам проводити більше часу зі своїми нащадками та онуками, що підвищує виживання виду. У самок більше немає свого потомства, а отже, у них менше ротів, які потрібно годувати. Наприклад, у групах косаток молодше покоління переймає досвід у своїх бабусь, а ті захищають своїх дітей і онуків.

За словами професорки кафедри народонаселення та охорони здоров'я Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Ребеки Сір, яка не брала участь у дослідженні, результати також можуть означати, що менопауза в людей виникла для того, щоб народити на світ чуйних бабусь і зменшити репродуктивну конкуренцію між поколіннями. Однак ця теорія потребує додаткових досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали чотири дивовижно лякаючі факти про косаток: вчать мови та поважають бабусю.