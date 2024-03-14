Несанкціоноване вторгнення: дятел за комір виволік шпака, який окупував його будинок (відео)

Дослідники показали цікаве відео, де видно, як дятел дзьобом витягнув шпака за шкірку з власного гнізда, яке той намагався зайняти.

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Дятли та шпаки гніздяться в порожнистих гніздах: вони видовбують гніздові отвори, а не будують їх з нуля. Також відомо, що шпаки нерідко відмовляються самостійно будувати свої гнізда і вдираються в гнізда інших птахів, пише Live Science.

Подібне захоплення могло статися і цього разу, але шпаку попався вельми войовничо налаштований власник гнізда — рудий дятел. Дивовижний момент був зафіксований на камеру фотографом птахів з Мічигану Емілі Торнга.

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Фотограф зазначає, що коли вперше помітила рудого дятла, вона не усвідомлювала, що має справу з небажаним мешканцем. Торнга думала, що спостерігає за тим, як птах очищає свою оселю, проте далі сталося щось дивовижне — на дереві буквально почалася бійка, а дятел спритно витягнув загарбника зі своєї домівки.

Зазначимо, що звичайні шпаки є інвазивним видом у Північній Америці. Уперше їх випустили в Центральному парку Нью-Йорка 1890 року ентузіасти, які бажали познайомити Америку з усіма видами птахів, згаданих у творах Шекспіра.

За словами дослідників, щойно шпаки націлюються на якесь гніздо, вони поводяться надзвичайно агресивно: птахи нападають на мешканців і навіть можуть убити пташенят і дорослих птахів. Фактично шпаки є величезною проблемою для рудих дятлів, адже нерідко намагаються зайняти їхні гнізда. Однак не цього разу.

Цього разу, судячи з кадрів, дятел не просто виволік шпака зі свого гнізда, а й також усівся на вершині дерева і певний час патрулював, щоб окупант не повернувся. Зазначимо, що руді дятли можуть запекло захищати свою територію і без тіні сумніву вступають у бійку з нахабними птахами, зокрема й шпаками, які намагаються оселитися в їхніх гніздах.

Однак у період з 1966 по 2019 роки популяція рудих дятлів скоротилася більш ніж удвічі. Основною причиною вимирання птахів стала обмежена кількість придатних для гнізд дерев, оскільки їх часто вирубують люди. Зазначимо, що дятли віддають перевагу гніздуванню на мертвих або деревах, що вмирають, у зрілих лісах.

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