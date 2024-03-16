Виправляючи помилки минулого: популяція рудих білок прийшла в норму на острові Мерсі

Позбавлені свого ареалу проживання, руді білки фактично зникли з острова, але завдяки зусиллям волонтерів і вчених їхню популяцію вдалося відновити, зберігши місцеву екосистему недоторканою.

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Понад десять років тому жителі острова Мерсі в Ессексі, Англія, розпочали реалізацію проекту з повернення рудих білок у свою громаду. Почавши з 27 білок у 2012 році, ініціатива виявилася успішною, і тепер, за оцінками, популяція рудих білок зросла до 50-100 особин. Тварини знову ідеально вписалися в екосистему острова і знову радують око місцевих жителів, слугуючи показником про те, що людство здатне не тільки руйнувати природу, а й відновлювати найкрихкіші її елементи, пише BBC.

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Ця успішна реінтродукція принесла багато радості острову. Девід і Енн Скотт, які давно живуть тут, уже близько семи років мають задоволення спостерігати за цими чарівними створіннями у своєму саду. Білки стали настільки звичною й улюбленою частиною їхнього повсякденного життя, що Девід порівнює радість від спостереження за ними з розважальною цінністю телевізора. Вони, як і інші жителі острова, глибоко цінують унікальну можливість спостерігати за цими тваринами зблизька.

Енн і Девід Скотт перетворили свій сад на гостинний притулок для білок, забезпечивши їх такими ласощами, як лісові горіхи і бананові чіпси. Їхнє задоволення від спілкування з білками показує, що між людьми і дикими тваринами може виникнути міцний зв'язок, коли їм надається можливість мирно співіснувати. Таке особисте спілкування з тваринами підкреслює загальний успіх програми реінтродукції, здійснюваної групою Mersea Island Red Squirrels. Волонтери доклали чимало зусиль, щоб руді білки не тільки повернулися, а й процвітали, користуючись тим, що на острові немає сірих білок, які часто є конкурентами рудих представників виду за ресурси і простір.

Успіх проєкту став можливий завдяки самовідданим зусиллям зі збереження природи та користі створення середовища, в якому можуть процвітати ці види. Ініціатива Мерсі, натхненна іншими острівними громадами, які зберегли популяцію рудої білки, показує, як ретельне планування та участь громад можуть призвести до відродження місцевої дикої природи. Процвітаюча популяція рудої білки на острові Мерсі стала прикладом надії для захисників природи та стимулом для докладання аналогічних зусиль в інших місцях, ілюструючи позитивний вплив реінтродукції місцевих видів у їхні споконвічні місця проживання.

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