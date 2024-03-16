Порятунок від запаху чи повільний убивця: що говорить наука про дезодоранти для всього тіла

Новий тип дезодорантів обіцяє нам позбавлення від неприємного запаху з найрізноманітніших ділянок тіла одночасно, але наука і логіка мають свій погляд на такий спосіб придушення функцій організму.

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Новий продукт починає набирати популярність у світі гігієни: дезодоранти для всього тіла. На відміну від звичайного стіка, який ми використовуємо під пахвами, ці засоби призначені для усунення запаху з голови до ніг — пахв, ступень і навіть таких малопопулярних місць, як пах і сідниці. Багато відомих брендів уже лідирують у цьому напрямку, обіцяючи загальну свіжість, незалежно від того, що вас турбує. Але на тлі стрімкого зростання продажів варто замислитися, що саме ми наносимо на свою шкіру і чи безпечно це, пише Study Finds.

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Дезодоранти та антиперспіранти, хоча й часто використовуються в розмові як взаємозамінні поняття, мають різні цілі та інгредієнти. Дезодоранти покликані маскувати запахи та зменшувати кількість бактерій на шкірі. До їхнього складу входять рослинні або мінеральні інгредієнти, а інколи й спирт, які підсушують шкіру та перешкоджають росту бактерій. Антиперспіранти, навпаки, борються з виділенням поту, тимчасово блокуючи потові залози сполуками на основі алюмінію — метод, який упродовж багатьох років викликав побоювання за здоров'я, включно з суперечками щодо зв'язку з раком грудей і хворобою Альцгеймера, про яку говорять дослідження. Однак, за даними Американського онкологічного товариства та інших досліджень, ці побоювання не знайшли переконливого підтвердження. Незважаючи на це, ідея поширення продуктів на основі алюмінію по всьому тілу викликає нові запитання у вчених, хоча дослідження такого широкого застосування досить обмежені.

Тим, хто заінтригований перспективою свіжості всього тіла, рекомендується дотримуватися обережності. Рекомендується протестувати засіб на невеликій ділянці шкіри перед повним застосуванням і уникати особливо чутливих зон. Наше тіло потіє не просто так, і надмірне блокування цього природного процесу може призвести до перегріву. Альтернативні способи підтримки свіжості можуть також стати простим і безпечним вирішенням проблеми. Вони охоплюють щоденний душ з антибактеріальним милом, вільний одяг, що дихає, і помірне споживання продуктів, що сильно пахнуть. Хоча дезодоранти для всього тіла пропонують інноваційний підхід до боротьби із запахом, розуміння їхнього складу і прийняття природних функцій організму — запорука розумного і безпечного їхнього використання.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.