Спасение от запаха или медленный убийца: что говорит наука о дезодорантах для всего тела

Новый тип дезодорантов обещает нам избавление от неприятного запаха с самых разных участков тела одновременно, но наука и логика имеют свой взгляд на такой способ подавления функций организма.

Related video

Новый продукт начинает набирать популярность в мире гигиены: дезодоранты для всего тела. В отличие от обычного стика, который мы используем под мышками, эти средства предназначены для устранения запаха с головы до ног — подмышек, ступней и даже таких малопопулярных мест, как пах и ягодицы. Многие известные бренды уже лидируют в этом направлении, обещая общую свежесть, независимо от того, что вас беспокоит. Но на фоне стремительного роста продаж стоит задуматься, что именно мы наносим на свою кожу и безопасно ли это, пишет Study Finds.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Дезодоранты и антиперспиранты, хотя и часто используются в разговоре как взаимозаменяемые понятия, имеют разные цели и ингредиенты. Дезодоранты призваны маскировать запахи и уменьшать количество бактерий на коже. В их состав входят растительные или минеральные ингредиенты, а иногда и спирт, которые подсушивают кожу и препятствуют росту бактерий. Антиперспиранты, напротив, борются с выделением пота, временно блокируя потовые железы соединениями на основе алюминия — метод, который на протяжении многих лет вызывал опасения за здоровье, включая споры о связи с раком груди и болезнью Альцгеймера, о которой говорят исследования. Однако, по данным Американского онкологического общества и других исследований, эти опасения не нашли убедительного подтверждения. Несмотря на это, идея распространения продуктов на основе алюминия по всему телу вызывает новые вопросы у ученых, хотя исследования такого широкого применения довольно ограничены.

Тем, кто заинтригован перспективой свежести всего тела, рекомендуется соблюдать осторожность. Рекомендуется протестировать средство на небольшом участке кожи перед полным применением и избегать особо чувствительных зон. Наше тело потеет не просто так, и чрезмерное блокирование этого естественного процесса может привести к перегреву. Альтернативные способы поддержания свежести могут также стать простым и безопасным решением проблемы. Они включают в себя ежедневный душ с антибактериальным мылом, свободная и дышащая одежда и умеренное потребление сильно пахнущих продуктов. Хотя дезодоранты для всего тела предлагают инновационный подход к борьбе с запахом, понимание их состава и принятие естественных функций организма — залог разумного и безопасного их использования.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.