Антропоцену більше немає: вчені скасували цілу епоху в житті Землі

Термін "антропоцен" більше не використовуватимуть для опису періоду часу, коли людство почало чинити серйозний вплив на нашу планету.

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Існуючий термін "антропоцен", який використовували для опису епохи в історії Землі, що розпочалася 70 років тому та вказував на вплив людства на нашу планету, більше не використовуватимуть у системі класифікації різних геологічних епох на Землі. Також його не використовуватимуть у підручниках і посібниках, де зафіксовано основні зміни в історії нашої планети, пише BBC.

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Міжнародний союз геологічних наук ухвалив рішення не використовувати термін "антропоцен" як формальну одиницю геологічної шкали часу, але його і надалі використовуватимуть науковці, які вивчають Землю і навколишнє середовище. Також його використовуватимуть соціологи та економісти.

Згідно із заявою Міжнародного союзу геологічних наук, цей термін залишиться "безцінним описом впливу людини на екосистему Землі". Нагадуємо, що слово "антропоцен" походить від давньогрецького слова "антропо", яке означає людина. Цим терміном називали епоху, коли активність людини справила найбільший вплив на нашу планету.

Спеціальна група вчених провела понад 10 років вивчаючи концепції та визначення нової одиниці геологічного часу, використовуючи цей термін. Було запропоновано, що антропоцен розпочався 1952 року, коли з'явилися перші залишки від випробувань ядерної бомби у відкладеннях по всьому світу. Також у 50-х роках минулого століття чисельність населення Землі різко збільшилася, як і прояви істотного впливу на екосистему планети.

Зокрема ця геологічна епоха збігається з поширенням на Землі таких матеріалів, як алюміній, бетон і пластик. Геологічні свідчення початку антропоцену було виявлено у відкладеннях у Канаді, а тому кілька років науковці обговорювали ідею про офіційне запровадження нової одиниці геохронологічної шкали часу. Але тепер цю пропозицію відхилили, хоча не всі вчені згодні з таким рішенням.

Було запропоновано, що антропоцен розпочався 1952 року, коли з'явилися перші залишки від випробувань ядерної бомби у відкладеннях по всьому світу Фото: BBC

Вчені сперечаються про те, коли саме людство стало тією силою, яка призвела до глобальних змін на планеті. Хоча очевидно, що люди серйозно вплинули на екосистему Землі, все ж було ухвалено рішення, що цього недостатньо для того, щоб заперечити існування окремої одиниці класифікації епох на Землі.

Деякі вчені вважають, що будь-яка класифікація антропоцену має відображати основні наслідки для Землі, які спричинили люди, коли почали вирубувати ліси та вести сільське господарство. Таким чином антропоцен має починатися багато тисяч років тому.

Тому, найімовірніше, нову одиницю геологічного часу буде запроваджено пізніше, можливо, не раніше, ніж через 10 років, після проведення нових досліджень.

Виходячи з цього, ми продовжуємо жити в епоху голоцену, яка почалася наприкінці останнього льодовикового періоду приблизно 11 700 років тому.

Як уже писав Фокус, земні льодовики продовжать танути, але ніхто не знає з якою швидкістю. У новому дослідженні вчені вперше розшифрували парадокс швидкості арктичного льоду — результати виглядають тривожно, але є і хороші новини.

Також Фокус писав про те, що на Землі розкидані сотні бомб уповільненої дії, які можуть не діяти століття. Вчені вважають, що над планетою нависла нова екологічна загроза, прихована в інвазивних бомбах, розкиданих по всій планеті.