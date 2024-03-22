Убивчі обмеження: дієта за суворим графіком виявилася смертельно небезпечною

У сучасному світі існує безліч популярних стратегій харчування для схуднення, але вчені закликають бути пильними, оскільки одна з трендових дієт виявилася небезпечною для нашого здоров'я.

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Дієта з обмеженням часу (TRE), за якої люди приймають їжу протягом восьми годин, а решту часу постять, набирає популярності частково завдяки підтримці відомих знаменитостей. Її хвалять за переваги для схуднення, але недавнє дослідження, проведене в Китаї, змушує засумніватися в її довгостроковій безпеці. Воно припускає, що TRE може бути пов'язана із серйозними ризиками для здоров'я, такими як серцево-судинні захворювання, і навіть підвищеними шансами ранньої смерті, пише ScienceAlert.

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Автори дослідження, під керівництвом епідеміолога Віктора Чжуна з Шанхайського університету Цзяо Тун, вивчили дані понад 20 000 дорослих жителів США, отримані під час національного опитування, і виявили, що в тих, хто їв лише протягом восьми годин на день, ризик померти від проблем із серцем був на 91% вищим. Особливо це стосується тих, хто вже страждає на серцево-судинні захворювання або рак. Цікаво, що для хворих на рак розподіл прийому їжі більш ніж на 16 годин, як виявилося, навпаки знижує ризик смерті від хвороби. Це дослідження дає змогу припустити, що час прийому їжі може мати значний вплив на наше здоров'я, але також очевидно, що вирішальне значення має те, що ми їмо.

Чжун і його команда попереджають, що, хоча їхні результати вказують на зв'язок між TRE та ризиками для здоров'я, вони не довели, що TRE безпосередньо викликає ці проблеми. Вони зазначили, що в людей, які дотримуються дієти TRE, як правило, менша м'язова маса, що може сприяти певному ризику для здоров'я серця. Однак для того, щоб повністю зрозуміти, чому ці ризики існують і наскільки вони значні, необхідно провести додаткові дослідження.

Суть цієї наукової роботи полягає не в тому, щоб відлякати людей від TRE, а в тому, щоб наголосити на важливості збалансованого підходу до дієти, особливо для людей із уже наявними захворюваннями, кажуть автори. Це заклик до людей розглядати те, що та коли вони їдять, у контексті їхнього загального стану здоров'я та звертатися по пораду до медичних фахівців, а не слідувати останнім дієтичним тенденціям.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея прийому їжі залежно від групи крові звучала свіжо й цікаво, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи та шийки" показала перспективні результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть серйозніші наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.