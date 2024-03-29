Напій молодості: традиційні чаї виявилися сповненими корисних і омолоджувальних елементів

Дослідники вивчили кілька сортів чаю і виявили в них раніше невідомі жири, які виявилися неймовірно корисними для нашого здоров'я і навіть здатними відстрочити старість.

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Нещодавно вчені детально вивчили типи жирів, відомих як ліпіди, які містяться в деяких видах трав'яного чаю, і дізналися, яку роль ці компоненти можуть відігравати в зміцненні нашого здоров'я. Вони виявили 341 молекулу ліпідів п'яти категорій у чотирьох видах трав'яного чаю і поділилися своїми результатами зі спільнотою. Зазвичай, коли ми думаємо про ліпіди, ми уявляємо собі жири та олії, що містяться в їжі, але, виявляється, вони також присутні в нашому чаї, досі залишаючись непоміченими, але таємно приносять нам користь, пише Newswise.

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Ініціаторами цього дослідження стали доцент Сіддабасаве Гоуда і професор Шу-Пін Хуї з Університету Хоккайдо. Команда дослідників звернула увагу на чотири особливі види трав'яного чаю: докудамі, кумазаса, сугіна (хвощ польовий) і йомогі (японський полин). Це не звичайні чаї з супермаркету, а традиційні японські трави, які славляться своїми лікувальними властивостями — від протизапальних до антивікових. Під час дослідження в них було виявлено багате розмаїття ліпідів, включно з деякими біоактивними ліпідами, які впливають на наш організм, наприклад, підтримують здоров'я кишечника або зменшують запалення.

Одним із найцікавіших відкриттів стала група ліпідів, відомих як SFAHFAs (коротколанцюгові жирні кислоти, ефіри гідрокси-жирних кислот), деякі з яких ніколи раніше не були виявлені в рослинах. Вони можуть стати новим джерелом коротколанцюгових жирних кислот, що відіграють важливу роль у підтримці здоров'я кишківника, відкривши для вчених нові способи застосування традиційного чаю в лікуванні різних захворювань. Дослідження також показало наявність α-ліноленової кислоти, відомої своєю здатністю боротися із запаленнями. Ці висновки цікаві не тільки для наукових співробітників: їхній короткий посил полягає в тому, що вживання цих чаїв може принести відчутну користь для здоров'я і безпосередньо для системи травлення.

Крім розуміння того, що міститься в чаї, наукова праця дослідників створює передумови для подальшого вивчення того, як ці ліпіди впливають на наше здоров'я. Команда Університету Хоккайдо вже планує розширити свою мережу, маючи намір проаналізувати ліпіди в більш ніж 40 видах трав'яного чаю. Це може стати великою подією для науки про харчування, пропонуючи людям новий погляд на повсякденний трав'яний чай, як на джерело великої користі для здоров'я.

Раніше Фокус писав про найкорисніші сорти чаю. Хоча багато хто з нас вважає чай доволі буденним популярним напоєм, його різні сорти можуть не тільки урізноманітнити його смакові властивості, а й допомогти нам впоратися з хворобами.

Також Фокус писав про те, що чай виявився ключем до довшого життя. Напій, який поступається каві за популярністю, показав себе з нового боку, продемонструвавши збільшення тривалості життя за умови щоденного вживання кількох його чашок.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.