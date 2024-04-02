Очистив без втручань: випробувано новий метод лікування хвороб мозку ультразвуком

Нестандартний підхід з використанням ультразвуку для лікування мозку показав, що для поліпшення його стану не потрібні ніякі додаткові втручання. Тепер учені націлилися на лікування хвороби Альцгеймера.

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Дослідники з австралійського Університету Квінсленда зробили приголомшливе відкриття в галузі лікування нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Вчені виявили, що поліпшення когнітивних функцій — здатності мозку думати, вчитися і запам'ятовувати, може бути досягнуто за допомогою ультразвукової технології без необхідності впливати на амілоїдні бляшки в мозку. Амілоїдні бляшки — це липкі нарости, які скупчуються поза нервовими клітинами і зазвичай вважаються відмітною ознакою хвороби Альцгеймера. Це ставить під сумнів давню думку про те, що позбавлення від цих бляшок є обов'язковою умовою лікування когнітивного спаду, пише BioSpectrum.

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Підхід команди під керівництвом доктора Герхарда Лейненгі та професора Юргена Гетца з Квінслендського інституту мозку відхилився від загальноприйнятого. Традиційні методи полягали у використанні ультразвуку разом з мікропухирцями для відкриття проломи захисного бар'єру мозку, активізуючи тим самим клітини мікроглії, які очищають мозок від амілоїдних бляшок. Однак замість цього дослідники просто використовували ультразвук у мишачих моделях і все одно помітили помітне поліпшення функцій пам'яті. Це дало змогу авторам дослідження припустити, що терапевтичне застосування ультразвуку може мати ширший спектр застосування в лікуванні захворювань мозку.

Крім того, на ефективність ультразвукової терапії, мабуть, впливає частота ультразвукових хвиль. У своїх експериментах доктор Лейненга і професор Гетц протестували дві різні частоти ультразвуку і помітили, що вища частота дала кращі результати в поліпшенні пам'яті. Цей висновок особливо важливий, оскільки дає змогу припустити, що просте, але точне налаштування параметрів ультразвуку може оптимізувати його терапевтичний ефект і поліпшити лікування.

Професор Гетц вже розглядає можливість використання цих даних у новому клінічному дослідженні, в якому буде застосовуватися неінвазивна ультразвукова технологія для лікування хвороби Альцгеймера. Їхня робота відкриває захопливі можливості для використання ультразвуку в медицині, потенційно пропонуючи новий, більш універсальний підхід до боротьби зі зниженням когнітивних здібностей, не концентруючись тільки на амілоїдних бляшках та інвазивних операціях.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

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