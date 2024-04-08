Навчаючись на помилках наших батьків: 5 кроків, що дають нам змогу старіти повільніше

Життя наших батьків разюче відрізняється від нашого, так відбувається з покоління в покоління, але наука вважає, що ми можемо використовувати цю різницю для боротьби зі старістю.

Related video

У 50 років Стівен Петроу розпочав реалізацію унікального проєкту: він склав список "Дурні речі, які я не робитиму, коли постарію", надихнувшись спостереженням за підходом своїх батьків до старіння, який він заприсягся не наслідувати. Цей список, який спочатку був каталогом передбачуваних помилок старших, перетворився на глибші роздуми про старіння, коли самому Петру перевалило за шістдесят. Попри свою колишню рішучість, він виявив, що робить необережні вчинки, як-от ризикована спроба дістати книжку, що відображає впертість і заперечення, які він спостерігав у своєму батькові й заприсягся уникати. Цей момент нерозсудливості змусив Петроу замислитися про невідворотність нашого шляху, що йде по стопах батьків незалежно від наших бажань, пише The Washington Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Усвідомлення Петроу — це мікрокосм масштабнішого пробудження поколінь серед бебі-бумерів, які по-новому визначають, що значить ставати старшими. У своїх роздумах, відображених у книжці "Дурнуваті речі, які я не робитиму, коли постарію", він підкреслює зміну парадигм старіння. Під впливом суспільного прогресу сучасні літні люди можуть отримати досвід, що помітно відрізняється від досвіду попередніх поколінь. Стівен Петроу перетворив свій список на обіцянки щодо більш розумного процесу старіння, підкріплені ідеєю про те, що позитивний погляд на цей процес може значно підвищити якість життя.

Спираючись на дані книжки Дебори Карр "Старіння в Америці" та дослідження професорки Беккі Леві, Петроу наголошує на значному впливі позитивного сприйняття старіння на здоров'я та довголіття. Він пропагує практичні кроки на шляху до повноцінної старості, як-от використання слухових апаратів, розвиток соціальних зв'язків, фізична активність і забезпечення безпечного середовища проживання. Ці заходи — не просто спроба уникнути помилок минулого, а проактивні стратегії для енергійного і здорового життя в більш зрілому віці, вважає автор.

Шлях Стівена Петроу від документування батьківських помилок до прийняття проактивного і позитивного підходу до старіння вилився у створення плану, що розповідає, як старіти з витонченістю і мудрістю. Його особиста розповідь і ширші дослідження, на які він спирається, слугують нагадуванням про те, що, хоча ми не можемо уникнути нашої генетики або повністю уникнути шляху наших батьків, у нас є можливість підходити до старіння з усвідомленим вибором і оптимізмом. Через цю призму Петроу прагне не лише переписати історію своєї сім'ї, а й надихнути інших на те, щоб розглядати старіння як можливість для зростання та участі, а не як занепад, якого слід боятися.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.