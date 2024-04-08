Найкорисніший вид картоплі: дієтолог розповіла, як вибрати найкращий коренеплід

Картопля має велику кількість різних видів, багато з яких відрізняються не тільки смаковими якостями, а й набором поживних речовин. А найкорисніші з них видає одна риса.

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Картопля, яку часто сприймають як універсальну страву, перебуває в центрі уваги багатьох учених через свої корисні властивості. Хоча дехто може відкидати її за високий вміст калорій і вуглеводів, експерти з харчування радять не поспішати з висновками. За їхніми словами, секрет відкриття найздоровішої версії цього універсального овочу полягає в його кольорі, який можна використовувати при його виборі, пише USA Today.

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Яскраві відтінки картоплі, такі як глибокі червоні та фіолетові, свідчать про багатий вміст антиоксидантів — речовин, які захищають наші клітини від пошкоджень. Серед них вирізняється окінавська солодка картопля, яка може похизуватися яскравим фіолетовим кольором усередині, що є реліктом її південноамериканського походження, привезеного до Японії ще в 1600-х роках. Знайомство з усіма сортами картоплі може збагатити наш раціон цілою низкою поживних речовин — від вітаміну А в солодкій картоплі до вітаміну С в юконській золотій, вважають експерти.

Картопля має величезну користь для здоров'я. Вона є джерелом складних вуглеводів, які перетравлюються повільно, забезпечуючи стабільне джерело енергії та не даючи голоду настати незабаром після їжі, каже дієтологиня Даніель Крамбл Сміт. Шкірка картоплі — це і зовсім джерело клітковини, яка допомагає контролювати апетит, регулювати рівень цукру в крові і стежити за здоров'ям серця. Крім того, в них багато калію, необхідного для роботи серця і нервів. Крамбл Сміт вказує на те, що картоплю не варто обходити стороною лише через кількість калорій, оскільки вона відіграє важливу роль у збалансованому харчуванні. Навіть люди з діабетом можуть насолоджуватися картоплею, особливо якщо приготувати її заздалегідь і розігріти, щоб знизити її глікемічний вплив.

Солодка ж картопля — справжній суперфуд, адже вона нижча за глікемічним індексом, ніж інші її види, а також багата на клітковину та бета-каротин. Цей пігмент не тільки надає їй помаранчевого відтінку, а й перетворюється в організмі на вітамін А, підтримуючи наш зір, здоров'я шкіри та імунні функції. Усе це робить солодку картоплю цінним доповненням до страв.

Однак те, як ви готуєте картоплю, може мати значення. Хоча картопля фрі може здаватися спокусливим задоволенням, дієтологи, серед яких Крамбл Сміт, виступають за здоровіше приготування картоплі: легке смаження, запікання або додавання її в супи й тушковані страви. Ці способи зберігають поживну цінність картоплі без додавання зайвих калорій і шкідливих жирів. Помірне і різноманітне вживання картоплі в їжу може підвищити поживну цінність ваших страв без шкоди для смаку, підсумовує дієтолог.

Раніше Фокус писав про те, як правильно їсти картоплю і при цьому худнути. Дослідники розжалували картоплю зі списку "шкідливих продуктів" і тепер наполягають, що вона здатна допомогти схуднути.

Також Фокус писав, що смажену у фритюрі їжу, включно з картоплею фрі, пов'язали з розвитком деменції. Картопля фрі та цибулеві кільця вже давно стали звичними ласощами для мільйонів людей, проте вчені б'ють на сполох, виявивши зв'язок між олією, яка використовується для їх смаження, і розвитком деменції.