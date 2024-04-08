Самый полезный вид картофеля: диетолог рассказала, как выбрать лучший корнеплод

Картошка обладает большим количеством различных видов, многие из которых отличаются не только вкусовыми качествами, но и набором питательных веществ. А самые полезные из них выдает одна черта.

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Картофель, часто воспринимаемый в качестве универсального блюда, находится в центре внимания многих ученых из-за своих полезных свойств. Хотя некоторые могут отвергать его за высокое содержание калорий и углеводов, эксперты по питанию советуют не спешить с выводами. По их словам, секрет открытия наиболее здоровой версии этого универсального овоща заключается в его цвете, который можно использовать при его выборе, пишет USA Today.

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Яркие оттенки картофеля, такие как глубокие красные и фиолетовые, свидетельствуют о богатом содержании антиоксидантов — веществ, которые защищают наши клетки от повреждений. Среди них выделяется окинавский сладкий картофель, который может похвастаться ярким фиолетовым цветом внутри, что является реликтом его южноамериканского происхождения, привезенного в Японию еще в 1600-х годах. Знакомство со всеми сортами картофеля может обогатить наш рацион целым рядом питательных веществ — от витамина А в сладком картофеле до витамина С в юконском золотом, считают эксперты.

Картофель обладает огромной пользой для здоровья. Он является источником сложных углеводов, которые перевариваются медленно, обеспечивая стабильный источник энергии и не давая голоду наступить вскоре после еды, говорит диетолог Даниэль Крамбл Смит. Кожура картофеля — это и вовсе кладезь клетчатки, которая помогает контролировать аппетит, регулировать уровень сахара в крови и следить за здоровьем сердца. Кроме того, в них много калия, необходимого для работы сердца и нервов. Крамбл Смит указывает на то, что картофель не стоит обходить стороной лишь из-за количества калорий, поскольку он играет важную роль в сбалансированном питании. Даже люди с диабетом могут наслаждаться картофелем, особенно если приготовить его заранее и разогреть, чтобы снизить его гликемическое воздействие.

Сладкий же картофель — настоящий суперфуд, ведь он ниже по гликемическому индексу, чем другие его виды, а также богат клетчаткой и бета-каротином. Этот пигмент не только придает ему оранжевый оттенок, но и превращается в организме в витамин А, поддерживая наше зрение, здоровье кожи и иммунные функции. Все это делает сладкий картофель ценным дополнением к блюдам.

Однако то, как вы готовите картофель, может иметь значение. Хотя картофель фри может казаться соблазнительным удовольствием, диетологи, в числе которых Крамбл Смит, выступают за более здоровое приготовление картофеля: легкую жарку, запекание или добавление его в супы и тушеные блюда. Эти способы сохраняют питательную ценность картофеля без добавления лишних калорий и вредных жиров. Умеренное и разнообразное употребление картофеля в пищу может повысить питательную ценность ваших блюд без ущерба для вкуса, заключает диетолог.

Ранее Фокус писал о том, как правильно есть картофель и при этом худеть. Исследователи разжаловали картофель из списка "вредных продуктов" и теперь настаивают, что он способен помочь похудеть.

Также Фокус писал, что жаренную во фритюре пищу, включая картофель фри, связали с развитием деменции. Картошка фри и луковые кольца уже давно стали привычным лакомством для миллионов людей, однако ученые бьют тревогу, обнаружив связь между маслом, используемым для их жарки и развитием деменции.