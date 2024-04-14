Доісторична торгівля: 3000-річна кераміка розкрила вченим стародавні торговельні шляхи

Під час обережних і тривалих розкопок, вчені виявили унікальну кераміку, яка перевернула їхні уявлення про стародавніх аборигенів і їхній рівень розвитку.

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Археологи та представники корінних народів виявили на острові Джіігурру найдавнішу в Австралії кераміку, деякі фрагменти якої датуються 3 000 років тому. Це відкриття, важливе як з історичного, так і з культурного погляду, розповіло дослідникам про давні керамічні традиції народів перших націй у цьому регіоні, що передують британській колонізації на тисячоліття, пише ScienceAlert.

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У результаті спільних розкопок, що тривали протягом двох років у суворих умовах, керамічні вироби були виявлені в глибоко заритому черепашнику. У цьому місці було знайдено не тільки залишки кераміки, а й інші культурні уламки, що дало змогу вченим скласти багату картину повсякденного життя народів минулого. Серед знахідок — найдавніше відоме житло на шельфовому острові в північній частині Великого Бар'єрного рифу, датоване більш ніж 6500 років тому, йдеться в дослідженні. Настільки раннє використання кераміки свідчить про значну доісторичну інновацію, що спростовує спрощені уявлення про технологічні можливості аборигенів.

Техніка і матеріали, що використовуються, дозволяють припустити, що жителі Джіігурру були не тільки майстерними гончарями, а й частиною ширшої мережі морської торгівлі, що включала обмін з громадами Папуа — Нової Гвінеї. Ця велика мережа сприяла культурній і технологічній взаємодії між островами, що свідчить про витончене розуміння мореплавства і матеріалознавства задовго до контакту з європейцями, каже старший автор дослідження Іан МакНівен, археолог з Університету Монаша в Австралії.

Ця знахідка стала важливою віхою в археології корінних народів, залучаючи місцеві громади аборигенів до розкриття та інтерпретації їхньої власної культурної спадщини. Ці відкриття не тільки підтверджують усні історії народу джиігурру, а й відкривають можливості для культурного відродження. Відкриття заново стародавніх ремісничих технік може дати місцевим громадам змогу відновити та відродити втрачені традиції, підвищуючи їхню культурну стійкість і спадкоємність.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами найдавніших останків людини. Відкриття скам'янілостей людини в печері Там Па Лінг, розташованій на півночі Лаосу, дало неоціненну інформацію про історію нашого виду. Ці стародавні останки, яким 68 000-86 000 років, ідентифіковані як Homo sapiens.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.