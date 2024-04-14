Доисторическая торговля: 3000-летняя керамика раскрыла ученым древние торговые пути

В ходе осторожных и длительных раскопок, ученые обнаружили уникальную керамику, которая перевернула их представления о древних аборигенах и их уровне развития.

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Археологи и представители коренных народов обнаружили на острове Джиигурру древнейшую в Австралии керамику, некоторые фрагменты которой датируются 3 000 лет назад. Это открытие, важное как с исторической, так и с культурной точки зрения, рассказало исследователям о давних керамических традициях народов первых наций в этом регионе, предшествующих британской колонизации на тысячелетия, пишет ScienceAlert.

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В результате совместных раскопок, продолжавшихся в течение двух лет в суровых условиях, керамические изделия были обнаружены в глубоко зарытом ракушечнике. В этом месте были найдены не только остатки керамики, но и другие культурные обломки, что позволило ученым составить богатую картину повседневной жизни народов прошлого. Среди находок — древнейшее известное обиталище на шельфовом острове в северной части Большого Барьерного рифа, датируемое более чем 6500 лет назад, говорится в исследовании. Столь раннее использование керамики говорит о значительной доисторической инновации, опровергающей упрощенные представления о технологических возможностях аборигенов.

Используемые техники и материалы позволяют предположить, что жители Джиигурру были не только искусными гончарами, но и частью более широкой сети морской торговли, включавшей обмен с общинами Папуа — Новой Гвинеи. Эта обширная сеть способствовала культурному и технологическому взаимодействию между островами, что свидетельствует об утонченном понимании мореплавания и материаловедения задолго до контакта с европейцами, говорит старший автор исследования Иан МакНивен, археолог из Университета Монаша в Австралии.

Эта находка стала важной вехой в археологии коренных народов, привлекая местные общины аборигенов к раскрытию и интерпретации их собственного культурного наследия. Эти открытия не только подтверждают устные истории народа джиигурру, но и открывают возможности для культурного возрождения. Открытие заново древних ремесленных техник может дать местным общинам возможность восстановить и возродить утраченные традиции, повышая их культурную устойчивость и преемственность.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000–86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.