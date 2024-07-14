За секунду знищуємо працю еволюції: люди самі позбавляють себе захисту від старості, заявили вчені

Наше тіло, хоча часом і здається нам не ідеальним, є результатом копіткої праці еволюції протягом мільйонів років. Але нещодавно вчені з'ясували, що ми самі пускаємо всю цю працю нанівець.

Related video

У літніх людей часто знижується слух і зір з віком і реакція організму на такі зміни залишалася загадкою для науки. Але нове дослідження показало, що наше відчуття дотику залишається практично недоторканим, за винятком безволосої шкіри. Схоже, що еволюція наперед закладає в нас подібний неочевидний захист від наслідків старості, пише StudyFinds.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Aging Neuroscience, показало, що в той час як чутливість до дотиків знижується на безволосих ділянках, таких як руки, вона залишається стабільною на більш волохатих ділянках, таких як передпліччя і щоки. "З віком дотик погіршується на певних ділянках, але не на волохатих руках і щоках, з яких щоки особливо чутливі до дотиків", — каже доктор Жан-Марк Аймонетті, вчений з Дослідницького центру психології та нейронаук і один з авторів дослідження.

Важливо

Навчаючись на помилках наших батьків: 5 кроків, що дають нам змогу старіти повільніше

Еволюція людини пояснює таку стійкість чутливості до дотиків. Будучи соціальними істотами, люди покладаються на дотик, щоб орієнтуватися у світі та будувати стосунки. Люди, які відчувають нестачу дотиків, можуть почуватися фізично погано, що, можливо, вплинуло на еволюційну особливість наших волохатих поверхонь. Фізичний контакт, наприклад обійми, провокує виділення природних опіоїдів і окситоцину, які відіграють найважливішу роль у створенні настрою і встановленні зв'язків.

У дослідженні 96 ліворуких жінок віком від 20 до 75 років перевіряли свою чутливість до дотиків до безволосого кінчика вказівного пальця правої руки, правого передпліччя і правої щоки. Кожна учасниця, сидячи в тихій кімнаті із заплющеними очима і в шумозаглушувальних навушниках, пройшла два експерименти з вимірювання чутливості до дотиків.

У першому експерименті вказівний палець переміщався по пластинах із борозенками різної ширини. Жінки повідомляли, наскільки широкими або вузькими здаються їм канавки порівняно з еталонною пластиною.

У другому експерименті дослідники поміщали мононитки на шкіру в дозованому порядку, щоб визначити найдрібніший дотик, який вони могли сприйняти.

Результати показали, що вказівні пальці літніх жінок стали менш чутливими до дотиків, але їхні передпліччя і щоки зберегли чутливість до дотиків, порівнянну з молодими жінками. Чутливість на щоці, зокрема, практично не змінилася з віком. Доктор Аймонетті пояснює: "Волосся — наш друг. Воно захищає нас від бактерій і підказує, в який бік дме вітер. Не дарма ж у нас є волосся в найчутливіших місцях". Тож, кажуть автори, часом нам варто замислитися про позбавлення цих поверхонь волосяного покриву.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.