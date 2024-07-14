Сон визначає свідомість. Наскільки по-різному реагують інтроверти та екстраверти на відсутність сну

Дослідження показують, що інтроверти й екстраверти по-різному реагують на нестачу сну, особливо після напруженого дня, насиченого соціальними контактами.

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Дослідники Американської академії медицини і сну, на чолі з доктором психологічних наук Трейсі Л. Рупп, аналізували різницю в реакції екстравертів і екстравертів на депривацію (відсутність) сну. Незважаючи на те, що інтроверти не спали 22 години, вони виявилися більш бадьорими наступного дня порівняно зі своїми протилежниками, пише Spring.

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Здатність інтровертів зберігати пильність може бути пов'язана з більш високим рівнем збудження кори головного мозку. І навпаки, екстраверти, які часто прагнуть до соціальної взаємодії, більш схильні до втрати сну після насиченого подіями дня. Ця вразливість була відзначена в дослідженні, в якому екстраверти, які опинилися в соціально насиченому середовищі, продемонстрували більшу сприйнятливість до депривації сну, ніж ті, хто перебував у менш соціально насиченому середовищі. Доктор Трейсі Л. Рупп, яка очолювала дослідження, прокоментувала: "Екстраверти, які опинилися в соціально збагаченому середовищі, виявилися більш уразливими до подальшого позбавлення сну, ніж екстраверти, які опинилися в ідентичному, але соціально збідненому середовищі".

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У дослідженні взяли участь 48 осіб, які виконували завдання протягом 12 годин індивідуально або в групах, а потім 22 години перебували в стані неспання. Періодичні тести на пильність показали, що хоча інтроверти та екстраверти зазвичай мають схожий режим сну в звичайних умовах, інтроверти краще справлялися із завданнями після позбавлення сну. Така стійкість інтровертів може бути зумовлена генетичними факторами, що впливають на їхню реакцію на соціальну взаємодію і позбавлення сну.

Соціальна взаємодія вимагає значних зусиль і регулювання уваги та пильності, що може пояснити вищу потребу у відновленні в екстравертів. Докторка Рупп додала: "Ці дані мають практичне значення для змінної роботи і військових операцій, а також теоретичне значення для розуміння індивідуальних відмінностей, що впливають на вразливість або стійкість до втрати сну".

Це дослідження підкреслює важливість розуміння індивідуальних відмінностей у реакції на нестачу сну, що може мати практичне застосування в різних галузях, від змінного графіка роботи на виробництві до військових операцій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.