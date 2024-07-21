Важливий елемент живлення: вчені розкрили нові переваги моркви для шкіри та організму

Морква вже давно славиться своєю користю для зору і є популярними ласощами для мільйонів. Однак нещодавно вчені з'ясували, що її користь виходить далеко за рамки зміцнення нашого зорового апарату.

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Нещодавнє дослідження засвідчило, що морква корисна не тільки для зору, а й для здоров'я нашої шкіри. Наукова робота, представлена на конференції NUTRITION 2024, виявила, що вживання моркви в їжу може значно поліпшити стан шкіри за рахунок підвищення рівня каротиноїдів, допомагаючи нам уникнути цілої низки ускладнень, пише StudyFinds.

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Каротиноїди — пігменти, що містяться в різних фруктах і овочах, асоціюються з поліпшенням антиоксидантного захисту і зниженням ризику хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця. Мері Харпер Сіммонс, магістр наук у галузі харчування Семфордського університету та провідний автор дослідження, зазначила, що отримані дані свідчать про те, що навіть невеликі зміни в раціоні, наприклад, додавання моркви до повсякденних і частих перекусів, уже можуть принести помітну користь здоров'ю.

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У науковому дослідженні взяли участь шістдесят молодих людей, яких розділили на групи, що вживали протягом чотирьох тижнів або часточки яблука, або 100 грамів дитячої моркви, або мультивітамінну добавку, що містить бета-каротин, або поєднання дитячої моркви та добавки. Рівень каротиноїдів у шкірі вимірювали за допомогою приладу VeggieMeter.

Результати показали, що в тих, хто їв дитячу моркву, рівень каротиноїдів у шкірі збільшився на 10%, а в тих, хто також приймав мультивітаміни, цей показник зріс на 21,6%. У контрольній групі, яка вживала яблука, і в групі, яка приймала тільки добавку, не спостерігалося значної зміни рівня каротиноїдів у шкірі. Це означає, що синергетичний ефект від вживання цільних продуктів, таких як морква, що містять безліч поживних речовин, може бути ефективнішим, ніж від вживання одних тільки добавок, підсумували автори.

Дослідницька група також припускає, що інші рослинні поживні речовини, що містяться в моркві, можуть покращувати стан шкіри, сприяючи спостережуваним позитивним результатам. Крім того, свою роль може зіграти і те, як поживні речовини засвоюються з цільних продуктів порівняно з добавками.

Необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи забезпечують інші багаті на каротиноїди продукти, як-от солодка картопля і зелені листові овочі, аналогічні переваги, заявили вчені у своїй доповіді. Включення моркви в раціон разом із мультивітамінами, що містять бета-каротин, може бути простою та ефективною стратегією для поліпшення стану шкіри та запобігання розвитку різних ускладнень.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.