Між двома вогнями: вчені розповіли про ускладнення після лікування колоректального раку
Більшість видів раку в якийсь момент вимагають хірургічного втручання для ефективного лікування і колоректальний рак не є винятком. Однак серйозні наслідки таких процедур, з якими можуть зіткнутися хворі, виділяють його на тлі інших хвороб, з'ясували вчені.
Колоректальний рак залишається однією з провідних причин смертності від онкологічних захворювань у всьому світі, а основним методом лікування є хірургічне втручання. Однак проблеми, з якими стикаються хворі та лікарі, виходять за рамки операцій, оскільки цілісність кишкового бар'єру відіграє вирішальну роль у відновленні пацієнта та довгострокових позитивних результатах. Нещодавній огляд вчених виявив, як мікробіота кишківника та її метаболіти впливають на запалення і загоєння в ньому, потенційно впливаючи на рецидив раку і виживання пацієнтів, пише Medical Xpress.
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Колоректальний рак (КРР), одна з найпоширеніших форм раку, часто призводить до тяжких ускладнень у хворих після хірургічного втручання, насамперед через ослаблення кишкового бар'єру. Хірургічне видалення ракової ділянки кишківника є основним методом лікування, однак ця процедура може зробити її вразливою для бактеріальної інвазії та запалення, що ускладнює процес відновлення.
Дослідження вчених, опубліковане в журналі Oncotarget і проведене вченими Центру досліджень Центру госпіталів Монреальського університету, виділило критичну роль мікробіоти кишківника та мікробних метаболітів у підтримці його здоров'я та сприянні відновленню після операції. Дослідники на чолі з автором роботи, Роєм Хаджаром, лікарем із загальної хірургії в Університеті Монреаля, зазначили, що ці мікроорганізми суттєво впливають на рівень запалення в кишечнику, який має вирішальне значення для процесу загоєння після видалення його частини.
Одним із ключових моментів, представлених в огляді, став зв'язок між порушенням бар'єрної функції кишківника і поширенням ракових клітин за межі товстої кишки. Дослідники припускають, що погане загоєння кишкового бар'єру може призвести до постійного запалення, яке може сприяти рецидиву раку як у місцевих, так і у віддалених тканинах, тим самим значно погіршуючи статистику виживання пацієнтів.
Публікація закликає спрямувати зусилля науки на вивчення цієї царини та пошуки способів управління мікробіотою кишківника в пацієнтів із КРР, оскільки це потенційно може значно поліпшити результати одужання та знизити ймовірність повернення раку. Мікробіота кишківника відіграє важливу роль не тільки в розвитку колоректального раку, а й у загальному здоров'ї людини. Підтримка здорового балансу кишкових бактерій пов'язана з численними перевагами для здоров'я, включно зі зменшенням запалення, поліпшенням травлення і навіть психічного здоров'я, тому будь-які втручання ззовні мають бути здійснені під найсуворішим контролем і враховувати всі ризики такого вчинку, вважають автори.
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