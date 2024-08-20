Между двумя огнями: ученые рассказали об осложнениях после лечения колоректального рака

Большинство видов рака в какой-то момент требуют хирургического вмешательства для эффективного лечения и колоректальный рак не является исключением. Однако серьезные последствия таких процедур, с которыми могут столкнуться больные, выделяют его на фоне остальных болезней, выяснили ученые.

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Колоректальный рак остается одной из ведущих причин смертности от онкологических заболеваний во всем мире, а основным методом лечения является хирургическое вмешательство. Однако проблемы, с которыми сталкиваются больные и врачи, выходят за рамки операций, поскольку целостность кишечного барьера играет решающую роль в восстановлении пациента и долгосрочных положительных результатах. Недавний обзор ученых выявил, как микробиота кишечника и ее метаболиты влияют на воспаление и заживление в нем, потенциально оказывая влияние на рецидив рака и выживаемость пациентов, пишет Medical Xpress.

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Колоректальный рак (КРР), одна из самых распространенных форм рака, часто приводит к тяжелым осложнениям у больных после хирургического вмешательства, в первую очередь из-за ослабления кишечного барьера. Хирургическое удаление ракового участка кишечника является основным методом лечения, однако эта процедура может сделать его уязвимым для бактериальной инвазии и воспаления, что осложняет процесс восстановления.

Исследование ученых, опубликованное в журнале Oncotarget и проведенное учеными Центра исследований Центра госпиталей Монреальского университета, выделило критическую роль микробиоты кишечника и микробных метаболитов в поддержании его здоровья и содействии восстановлению после операции. Исследователи во главе с автором работы, Роем Хаджаром, врачом по общей хирургии в Университете Монреаля, отметили, что эти микроорганизмы существенно влияют на уровень воспаления в кишечнике, который имеет решающее значение для процесса заживления после удаления его части.

Одним из ключевых моментов, представленных в обзоре, стала связь между нарушением барьерной функции кишечника и распространением раковых клеток за пределы толстой кишки. Исследователи предполагают, что плохое заживление кишечного барьера может привести к постоянному воспалению, которое может способствовать рецидиву рака как в местных, так и в отдаленных тканях, тем самым значительно ухудшая статистику выживаемости пациентов.

Публикация призывает направить усилия науки на изучение этой области и поиски способов управления микробиотой кишечника у пациентов с КРР, поскольку это потенциально может значительно улучшить результаты выздоровления и снизить вероятность возвращения рака. Микробиота кишечника играет важную роль не только в развитии колоректального рака, но и в общем здоровье человека. Поддержание здорового баланса кишечных бактерий связано с многочисленными преимуществами для здоровья, включая уменьшение воспаления, улучшение пищеварения и даже психического здоровья, поэтому любые вмешательства извне должны быть совершены под строжайшим контролем и учитывать все риски такого поступка, считают авторы.

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