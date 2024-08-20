Спокій, що одужує: вчені протестували новий метод лікування ПТСР

Травматичні події в житті можуть легко оселитися в нашій голові та запустити процес руйнівних для психіки ускладнень. Однак учені вважають, що вони знайшли досить простий і ефективний спосіб знизити наслідки вираженого ПТСР.

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Нещодавнє дослідження показало, що поєднання методів консолідації пам'яті під час сну зі стандартною денною терапією може потенційно зменшити вираженість симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Такий ефективний і доступний багатьом метод боротьби з розладом може врятувати мільйони людей від його руйнівних наслідків у цей досить турбулентний для світу час, пише ScineceAlert.

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Дослідження, проведене групою фахівців з Медичного центру Амстердамського університету та Університету Амстердама, передбачало використання цільової активації пам'яті (ЦАП) під час сну як доповнення до наявних методів лікування ПТСР. У дослідженні використовували новий метод лікування, відомий як десенсибілізація і переробка рухів очей (ДПДГ), під час якого пацієнти згадують травмувальні події, відволікаючись на зовнішні подразники, як-от рухоме світло або клацаючі звуки.

Щоб перевірити ефект ЦАП, 33 учасники з посттравматичним стресовим розладом пройшли сеанс ДПДГ у вечірній час, після чого було проведено моніторинг сну. Для 17 із них під час сну відтворювався той самий клацаючий звук, який використовувався під час сеансу ДПДГ. Хейн ван Марле, психіатр і нейробіолог із Медичного центру Амстердамського університету та автор дослідження, підкреслив потенціал цього методу, заявивши: "Наша мета — відкрити сон як нове вікно для лікування ПТСР. Це перший доказ концепції потенційного посилення ефекту денного лікування під час сну".

Результати наукової роботи, опублікованої в журналі Current Biology, показали, що у тих, хто відчував ЦАП під час сну, спостерігалася підвищена активність мозкових хвиль, пов'язана з обробкою та консолідацією пам'яті, що свідчить про те, що ЦАП посилювало ефект від сеансу ДПДГ. Найбільш значне поліпшення спостерігалося у зменшенні поведінки уникнення — поширеного симптому, коли люди уникають тригерів, пов'язаних з їхніми травматичними спогадами. Ван Марле зазначив: "Протягом ночі, коли проводили стимуляцію ЦАП, ми побачили, що пред'явлення кліків ДПДГ ефективно посилює фізіологію сну, відповідальну за консолідацію пам'яті, причому сильніше посилення призводить до більш значного зменшення симптомів".

Незважаючи на ці багатообіцяючі результати, дослідження також показало, що під час порівняння тих, хто отримував ЦАП, з тими, хто її не отримував, не було виявлено значної різниці в загальних симптомах ПТСР. Дослідники пов'язують це з притаманною ДПДГ ефективністю, яка може пояснити, чому не спостерігалося більш істотних відмінностей.

ДПДГ досить ефективна сама по собі, зазначають дослідники, підкреслюючи, що відсутність ширшого впливу не применшує потенціалу ЦАП як додаткового лікування. Дослідження також підтвердило, що ЦАП не викликає негативних психічних переживань, таких як жахи, у пацієнтів із ПТСР. Цей факт є вкрай важливим, оскільки відкриває можливість для подальших досліджень із більшим об'ємом вибірки та тривалішою тривалістю, щоб повністю вивчити потенційні переваги інтеграції ЦАП із традиційними методами лікування ПТСР.

Ван Марле висловив оптимізм з приводу отриманих результатів, сказавши: "Фахівці в галузі сну і пам'яті з побоюванням ставляться до застосування ЦАП у пацієнтів з ПТСР. Ми дуже раді бачити, що вона не чинить негативного впливу на хворих".

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