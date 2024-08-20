Оздоравливающее спокойствие: ученые протестировали новый метод лечения ПТСР

Травматические события в жизни могут легко поселиться в нашей голове и запустить процесс разрушительных для психики осложнений. Однако ученые считают, что они нашли довольно простой и эффективный способ снизить последствия выраженного ПТСР.

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Недавнее исследование показало, что сочетание методов консолидации памяти во время сна со стандартной дневной терапией может потенциально уменьшить выраженность симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Такой эффективный и доступный многим метод борьбы с расстройством может спасти миллионы людей от его разрушительных последствий в этой довольно турбулентное для мира время, пишет ScineceAlert.

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Исследование, проведенное группой специалистов из Медицинского центра Амстердамского университета и Университета Амстердама, предполагало использование целевой активации памяти (ЦАП) во время сна в качестве дополнения к существующим методам лечения ПТСР. В исследовании использовался новый метод лечения, известный как десенсибилизация и переработка движений глаз (ДПДГ), при котором пациенты вспоминают травмирующие события, отвлекаясь на внешние раздражители, такие как движущийся свет или щелкающие звуки.

Чтобы проверить эффект ЦАП, 33 участника с посттравматическим стрессовым расстройством прошли сеанс ДПДГ в вечернее время, после чего был проведен мониторинг сна. Для 17 из них во время сна воспроизводился тот же щелкающий звук, который использовался во время сеанса ДПДГ. Хейн ван Марле, психиатр и нейробиолог из Медицинского центра Амстердамского университета и автор исследования, подчеркнул потенциал этого метода, заявив: "Наша цель — открыть сон как новое окно для лечения ПТСР. Это первое доказательство концепции потенциального усиления эффекта дневного лечения во время сна".

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Current Biology, показали, что у тех, кто испытывал ЦАП во время сна, наблюдалась повышенная активность мозговых волн, связанная с обработкой и консолидацией памяти, что говорит о том, что ЦАП усиливало эффект от сеанса ДПДГ. Наиболее значительное улучшение наблюдалось в уменьшении поведения избегания — распространенного симптома, когда люди избегают триггеров, связанных с их травматическими воспоминаниями. Ван Марле отметил: "В течение ночи, когда проводилась стимуляция ЦАП, мы увидели, что предъявление кликов ДПДГ эффективно усиливает физиологию сна, ответственную за консолидацию памяти, причем более сильное усиление приводит к более значительному уменьшению симптомов".

Несмотря на эти многообещающие результаты, исследование также показало, что при сравнении тех, кто получал ЦАП, с теми, кто ее не получал, не было обнаружено значительной разницы в общих симптомах ПТСР. Исследователи связывают это с присущей ДПДГ эффективностью, которая может объяснить, почему не наблюдалось более существенных различий.

ДПДГ достаточно эффективна сама по себе, отмечают исследователи, подчеркивая, что отсутствие более широкого воздействия не умаляет потенциала ЦАП в качестве дополнительного лечения. Исследование также подтвердило, что ЦАП не вызывает негативных психических переживаний, таких как кошмары, у пациентов с ПТСР. Этот факт крайне важен, поскольку открывает возможность для дальнейших исследований с большим объемом выборки и более длительной продолжительностью, чтобы полностью изучить потенциальные преимущества интеграции ЦАП с традиционными методами лечения ПТСР.

Ван Марле выразил оптимизм по поводу полученных результатов, сказав: "Специалисты в области сна и памяти с опаской относятся к применению ЦАП у пациентов с ПТСР. Мы очень рады видеть, что она не оказывает негативного воздействия на больных".

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.