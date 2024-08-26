Комарі буквально загнали людей у будинки: комахи стали джерелом спалаху небезпечної хвороби

Глобальне потепління непомітно, але невблаганно поступово розширювало межі ареалу проживання різних комах. Через подібну ситуацію з розгулом комарів, десяток міст у США були змушені посадити своїх жителів під своєрідний домашній арешт.

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Нещодавній спалах східного кінського енцефаліту (СХЕ) в Массачусетсі, США, став приводом для попередження населення і вжиття профілактичних заходів у майже дюжині населених пунктів. Ситуація розвинулася настільки стрімко і стала настільки небезпечною, що комахи, які розносять хворобу, буквально загнали людей у будинки, пише The Washington Post.

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Представники охорони здоров'я підтвердили перший випадок захворювання людини на ВКЕ цього року — ним виявився чоловік 80 років. У результаті десять населених пунктів було віднесено до категорії високого або критичного ризику, що змусило такі міста, як Плімут і Оксфорд, запровадити обмеження на активний відпочинок у години пікової активності комарів, ефективно запровадивши вечірній карантин для багатьох людей. Ці заходи включають закриття парків після настання сутінків і перенесення масових заходів, щоб знизити ризик зараження вірусом.

ВКЕ — рідкісне, але важке захворювання, що переноситься комарами, смертність серед інфікованих яким становить близько 30%. Ті, хто вижив, часто стикаються з довгостроковими неврологічними проблемами. Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) стверджують, що вірус передається через укус зараженого комара, тому боротьба з ними є ключовою стратегією в запобіганні спалахів. У зв'язку з цим співробітники охорони здоров'я штату Массачусетс запланували обприскування комарів з повітря в постраждалих районах, щоб стримати поширення вірусу.

Жителів також закликають вживати запобіжних заходів, наприклад, використовувати репеленти від комах і уникати прогулянок на свіжому повітрі в сутінках і на світанку. Поява вірусу ВКЕ в Массачусетсі підкреслює ширші проблеми, пов'язані зі зміною клімату та її впливом на здоров'я населення в найрізноманітніших куточках планети. У цьому регіоні, як і на більшій частині території Сполучених Штатів, сезон активності комарів став тривалішим, що зумовлено підвищенням температури та вологості. Збільшення періоду активності комарів підвищує ймовірність частіших і широкомасштабніших спалахів захворювань, що переносяться ними, включно з ГРВІ, лихоманкою денге і малярією.

Зокрема, на Північному Сході країни спостерігається найбільш значне збільшення "комариних днів", днів з ідеальними умовами для виживання та активності комарів, порівняно з попередніми десятиліттями. Спалах ВКЕ в Массачусетсі 2019 року слугує яскравим нагадуванням про небезпеку вірусу: того року було зареєстровано 12 випадків захворювання і шість смертей. Цей історичний контекст нагадує про важливість пильності органів охорони здоров'я та співпраці з населенням для скорочення популяції комарів і запобігання майбутнім випадкам захворювання. Департамент сільськогосподарських ресурсів штату Массачусетс координує зусилля з пом'якшення поточного спалаху, зазначаючи, що, хоча обприскування від комарів має важливе значення, індивідуальні дії також відіграють вирішальну роль у збереженні здоров'я населення. Оскільки вакцин або специфічних методів лікування ВКЕ не існує, профілактика залишається найефективнішою стратегією захисту від цього потенційно смертельного захворювання, яке може поширюватися дедалі більше через глобальну зміну температур.

Раніше Фокус писав про вподобання комарів щодо запахів . Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, які переносять комарі.

Також Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. . Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.