Знайде навіть самотні клітини: вчені розробляють унікальний спосіб виявлення раку

Під час операцій з видалення ракової пухлини лікарі постають перед важким вибором — відрізати здорові тканини чи ризикувати залишити в тілі дрібні частини утворень. Однак нова розробка вчених обіцяє змінити цю ситуацію і може допомогти їм знайти навіть найдрібніші залишки хвороби.

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Сучасні методи візуалізації в біологічних дослідженнях обмежені нездатністю проникати в глибші шари тканин, що створює значні проблеми при лікуванні раку. Під час операцій лікарі часто не можуть визначити, чи всі ракові тканини були видалені, оскільки залишки пухлини або ізольовані ракові клітини по краях і в лімфатичних вузлах залишаються невидимими. Однак нова розробка вчених може докорінно змінити всю ситуацію і знайти навіть найпотаємніші залишки хвороби, пише News Medical.

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Повне видалення пухлини має вирішальне значення для результату хвороби, але при цьому лікарям необхідно дотримуватися балансу між збереженням здорових тканин і органів та очищенням організму від захворювання. Дослідницька група під керівництвом Олівера Брунса вирішує цю проблему за допомогою короткохвильового інфрачервоного світла. Це світло, яке розсіюється менше, ніж інші типи, може проникати глибше в тканини, даючи змогу краще візуалізувати тканинні структури.

Цей вдосконалений метод візуалізації в поєднанні з флуоресцентними барвниками і сучасними камерами забезпечив безпрецедентну чутливість, потенційно роблячи видимими навіть кілька ракових клітин. Як заявив Брунс, професор медичного факультету ТУ Дрездена, мета полягає в тому, щоб у майбутньому виявляти і видаляти навіть найменші залишки пухлини. Потенціал цієї технології було визнано Ініціативою Чана Цукерберга, яка спочатку фінансувала дослідження в розмірі 1 мільйона доларів у 2021 році, а тепер збільшила свою підтримку до 2,2 мільйона доларів.

Дослідження спрямоване на проведення фундаментальних досліджень для оптимізації умов для отримання зображень у короткохвильовому інфрачервоному діапазоні. Команда розробляє інноваційні технології, такі як спеціальні раманівські зонди і новий мікроскоп, які можуть подолати обмеження наявних методів мікроскопії. Ці розробки можуть зробити революцію в різних галузях біологічних досліджень і медичної діагностики, дозволивши проводити неінвазивне мікроскопічне дослідження глибших шарів тканин.

Потенціал дослідження високо оцінили авторитетні представники академічного та медичного співтовариства, зокрема професорка Естер Троост і професор Юрген Вайц з медичного факультету імені Карла Густава Каруса. Троост зазначила, що технологія може значно поліпшити діагностику пухлинних захворювань, потенційно підвищуючи точність променевої терапії. Вайц заявив, що це може призвести до більш точних хірургічних втручань, тим самим збільшуючи відсоток успішних операцій з видалення ракових пухлин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.