Найдет даже одинокие клетки: ученые разрабатывают уникальный способ выявления рака

При операциях по удалению раковой опухоли врачи встают перед тяжелым выбором — отрезать здоровые ткани или рисковать оставить в теле мелкие части образований. Однако новая разработка ученых сулит изменить эту ситуацию и может помочь им найти даже мельчайшие остатки болезни.

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Современные методы визуализации в биологических исследованиях ограничены неспособностью проникать в более глубокие слои тканей, что создает значительные проблемы при лечении рака. Во время операций врачи часто не могут определить, все ли раковые ткани были удалены, поскольку остатки опухоли или изолированные раковые клетки по краям и в лимфатических узлах остаются невидимыми. Однако новая разработка ученых может в корне изменить всю ситуацию и найти даже самые скрытные остатки болезни, пишет News Medical.

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Полное удаление опухоли имеет решающее значение для исхода болезни, но при этом врачам необходимо соблюдать баланс между сохранением здоровых тканей и органов и очищением организма от заболевания. Исследовательская группа под руководством Оливера Брунса решает эту проблему с помощью коротковолнового инфракрасного света. Этот свет, который рассеивается меньше, чем другие типы, может проникать глубже в ткани, позволяя лучше визуализировать тканевые структуры.

Этот усовершенствованный метод визуализации в сочетании с флуоресцентными красителями и современными камерами обеспечил беспрецедентную чувствительность, потенциально делая видимыми даже несколько раковых клеток. Как заявил Брунс, профессор медицинского факультета ТУ Дрездена, цель состоит в том, чтобы в будущем обнаруживать и удалять даже самые маленькие остатки опухоли. Потенциал этой технологии был признан Инициативой Чана Цукерберга, которая первоначально финансировала исследование в размере 1 миллиона долларов в 2021 году, а теперь увеличила свою поддержку до 2,2 миллиона долларов.

Проходящее исследование направлено на проведение фундаментальных исследований для оптимизации условий для получения изображений в коротковолновом инфракрасном диапазоне. Команда разрабатывает инновационные технологии, такие как специальные рамановские зонды и новый микроскоп, которые могут преодолеть ограничения существующих методов микроскопии. Эти разработки могут произвести революцию в различных областях биологических исследований и медицинской диагностики, позволив проводить неинвазивное микроскопическое исследование более глубоких слоев тканей.

Потенциал исследования высоко оценили авторитетные представители академического и медицинского сообщества, в том числе профессор Эстер Троост и профессор Юрген Вайц с медицинского факультета имени Карла Густава Каруса. Троост отметила, что технология может значительно улучшить диагностику опухолевых заболеваний, потенциально повышая точность лучевой терапии. Вайц заявил, что это может привести к более точным хирургическим вмешательствам, тем самым увеличивая процент успешных операций по удалению раковых опухолей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.