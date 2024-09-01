Відпочити з користю: вчені виявили, що денний сон у вихідні зміцнює здоров'я серця

Нестача сну вже давно не є чимось незвичайним і рідкісним у швидкоплинному ритмі сучасного світу. Нещодавно вчені з'ясували, що заповнення цієї нестачі у вихідні дні може бути хорошим способом збалансування негативних ефектів.

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Недавнє дослідження вчених розкрило потенційну користь від сну у вихідні дні, особливо для здоров'я серцево-судинної системи. Нове дослідження, результати якого буде представлено на щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів, показало, що люди, які поповнюють нестачу сну у вихідні дні, можуть досить серйозно знизити ризик розвитку захворювань серця, пише CNN.

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У дослідженні, проведеному Янцзюнь Сонгом і його колегами з Державної ключової лабораторії інфекційних захворювань Національного центру серцево-судинних захворювань у Пекіні, проаналізували дані 90 903 учасників дослідження UK Biobank, яке вивчало режим сну і подальші показники серцево-судинного здоров'я.

Учасники були розділені на чотири групи залежно від кількості компенсованого сну, який вони отримували у вихідні дні. У тих, хто компенсував більшу кількість сну, ризик серцево-судинних захворювань, таких як хвороби серця, серцева недостатність та інсульт, був на 19% нижчим. Примітно, що в підгрупі учасників, які регулярно відчували нестачу сну протягом тижня і компенсували його у вихідні дні, ризик серцево-судинних захворювань був на 20% нижчим порівняно з тими, хто не заповнював сон.

Хоча ці результати свідчать про захисний ефект компенсації сну у вихідні дні, експерти радять проявляти обережність. Доктор Нієка Голдберг з Atria New York City, зазначила, що, хоча результати дослідження є переконливими, вони ґрунтуються на даних, отриманих у Великій Британії, що може обмежити їхнє узагальнення. Ба більше, доктор Нур Макарем з Колумбійського університету, заявив, що дотримання постійного режиму сну, як і раніше, є найкращою стратегією для оптимального здоров'я серця. Попередні дослідження показали, що нерегулярний режим сну, часто званий соціальним джетлагом, пов'язаний з підвищеним серцево-судинним ризиком.

Ще одне питання, порушене доктором Мартою Гулаті з медичного центру Cedars-Sinai, — чи переважують переваги компенсаторного сну потенційні недоліки, такі як погіршення харчування, збільшення ваги і зниження чутливості до інсуліну, які були відзначені в інших дослідженнях. Незважаючи на ці побоювання, нове дослідження припускає, що для людей, які не можуть підтримувати регулярний сон протягом тижня, заповнення сну у вихідні дні може бути найкориснішою стратегією.

Вченим все ще необхідні подальші дослідження, щоб вивчити довгострокові наслідки компенсації сну у вихідні дні, включно з потенційними порогами "занадто великого" сну і мінімальними щоденними потребами у сні, які не можуть бути компенсовані пізніше. Тим часом експерти, як і раніше, рекомендують прагнути до того, щоб спати не менше семи годин на добу, і дотримуватися постійного режиму для підтримки здоров'я серця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.