Отдохнуть с пользой: ученые обнаружили, что дневной сон в выходные укрепляет здоровье сердца

Недостаток сна уже давно не является чем-то необычным и редким в быстротекущем ритме современного мира. Недавно ученые выяснили, что восполнение этого недостатка в выходные дни может являться хорошим способом сбалансирования негативных эффектов.

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Недавнее исследование ученых раскрыло потенциальную пользу от сна в выходные дни, особенно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Новое исследование, результаты которого будут представлены на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов, показало, что люди, восполняющие недостаток сна в выходные дни, могут достаточно серьезно снизить риск развития заболеваний сердца, пишет CNN.

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В исследовании, проведенном Янцзюнь Сонгом и его коллегами из Государственной ключевой лаборатории инфекционных заболеваний Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине, были проанализированы данные 90 903 участников исследования UK Biobank, которое изучало режим сна и последующие показатели сердечно-сосудистого здоровья.

Участники были разделены на четыре группы в зависимости от количества компенсированного сна, который они получали в выходные дни. У тех, кто восполнял большее количество сна, риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца, сердечная недостаточность и инсульт, был на 19% ниже. Примечательно, что в подгруппе участников, которые регулярно испытывали недостаток сна в течение недели и компенсировали его в выходные дни, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 20% ниже по сравнению с теми, кто не восполнял сон.

Хотя эти результаты свидетельствуют о защитном эффекте компенсации сна в выходные дни, эксперты советуют проявлять осторожность. Доктор Ниека Голдберг из Atria New York City, отметила, что, хотя результаты исследования убедительны, они основаны на данных, полученных в Великобритании, что может ограничить их обобщение. Более того, доктор Нур Макарем из Колумбийского университета, заявил, что соблюдение постоянного режима сна по-прежнему является лучшей стратегией для оптимального здоровья сердца. Предыдущие исследования показали, что нерегулярный режим сна, часто называемый социальным джетлагом, связан с повышенным сердечно-сосудистым риском.

Еще один вопрос, поднятый доктором Мартой Гулати из медицинского центра Cedars-Sinai — перевешивают ли преимущества компенсаторного сна потенциальные недостатки, такие как ухудшение питания, увеличение веса и снижение чувствительности к инсулину, которые были отмечены в других исследованиях. Несмотря на эти опасения, новое исследование предполагает, что для людей, которые не могут поддерживать регулярный сон в течение недели, восполнение сна в выходные дни может быть самой полезной стратегией.

Ученым все еще необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить долгосрочные последствия компенсации сна в выходные дни, включая потенциальные пороги "слишком большого" сна и минимальные ежедневные потребности в сне, которые не могут быть компенсированы позже. Тем временем эксперты по-прежнему рекомендуют стремиться к тому, чтобы спать не менее семи часов в сутки, и соблюдать постоянный режим для поддержания здоровья сердца.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.