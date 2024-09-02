Знадобиться лише три хвилини: вчені розповіли як поліпшити якість і тривалість сну

Проблеми безсоння і поганої якості сну часто стають винуватцями розвитку серйозних захворювань. Вчені знайшли простий і ефективний спосіб боротьби з цими явищами, витративши лише три хвилини перед сном.

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Значна частина дорослих людей не отримує рекомендованої кількості сну, що може призвести до різних проблем зі здоров'ям, включно з втомою, труднощами з концентрацією уваги і, в підсумку, розвитком хронічних захворювань, вважають вчені. У зв'язку з цим нове дослідження Університету Отаго, Нова Зеландія, запропонувало потенційний засіб боротьби з цією проблемою, доступний кожному в будь-який час, пише Health.

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Дослідження, опубліковане в журналі BMJ Sport & Exercise Medicine, припускає, що виконання низькоінтенсивних вправ з опором у вечірній час може поліпшити тривалість і якість сну. Ці короткі заняття були пов'язані з тим, що учасники отримували додаткові 30 хвилин сну щоночі. Джастін Бікфорд, фізіотерапевт із Memorial Hermann, який не брав участі в дослідженні, відзначив практичну значущість цього висновку. Він заявив, що багато людей могли б бути більш схильними до фізичних вправ, якби знали, що навіть короткочасні заняття можуть значно поліпшити якість і тривалість їхнього сну.

Це дослідження особливо актуальне, оскільки воно вносить нюанси в тривалі дебати щодо впливу вечірніх фізичних вправ на нічний відпочинок. Попередні наукові роботи дали неоднозначні результати, деякі з них припускали, що інтенсивні фізичні навантаження пізно ввечері можуть перешкоджати сну через підвищення температури тіла та рівня стресу.

В останньому дослідженні взяли участь 28 осіб, переважно жінки, середній вік яких становив 25 років, які займалися двома різними видами вечірньої активності протягом окремих сесій. В одному випадку учасники сиділи чотири години за переглядом телевізора, а в іншому — розбивали ці чотири години трихвилинними інтервалами вправ на опір кожні 30 хвилин. Ці вправи, що складаються насамперед із присідань, були обрані за їхню ефективність і простоту, що не потребує обладнання або значного простору.

Результати показали, що учасники, які виконували вправи, спали приблизно на 27 хвилин довше порівняно з тими, хто весь вечір вів сидячий спосіб життя. Примітно, що якість сну залишалася незмінною, що важливо з огляду на те, що в інших дослідженнях висловлювалися припущення про те, що вправи в пізній вечірній час можуть порушити сон. Бікфорд наголосив, що для тих, хто веде малорухливий спосіб життя у вечірній час, включення вправ короткої тривалості може бути практичним і ефективним рішенням для поліпшення сну без необхідності покладатися на ліки або створювати ідеальні умови для сну.

Однак важливо зазначити, що дослідження мало обмежений розмір вибірки і було спрямоване на певну демографічну групу, здебільшого молодих жінок. Радж Дасгупта, доктор медицини, сертифікований лікар і медичний рецензент Національної ради з проблем старіння, попереджає, що для підтвердження цих висновків у ширших верствах населення необхідні додаткові наукові роботи. Хоча автори дослідження пропонують переглянути рекомендації з гігієни сну у світлі отриманих результатів, до появи більш переконливих досліджень Дасгупта радить дотримуватися легкого та помірного фізичного навантаження у вечірній час.

Це дослідження багато чого розповіло вченим про взаємозв'язок між вечірнім фізичним навантаженням і сном, виділяючи, що навіть мінімальна фізична активність може позитивно впливати на наш нічний відпочинок, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про те, що стародавні гени людства винні в поширеності хвороби Альцгеймера. Нова база даних стародавніх людей розкрила деталі виникнення схильності сучасної людини до багатьох захворювань. Її коріння простягається на 34 000 років у минуле.

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