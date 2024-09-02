Понадобится всего три минуты: ученые рассказали как улучшить качество и продолжительность сна

Проблемы бессонницы и плохого качества сна часто становятся виновниками развития серьезных заболеваний. Ученые нашли простой и эффективный способ борьбы с этими явлениями, потратив всего три минуты перед сном.

Related video

Значительная часть взрослых людей не получает рекомендуемого количества сна, что может привести к различным проблемам со здоровьем, включая усталость, трудности с концентрацией внимания и, в конечном итоге, развитие хронических заболеваний, считают ученые. В связи с этим новое исследование Университета Отаго, Новая Зеландия, предложило потенциальное средство борьбы с этой проблемой, доступное каждому в любое время, пишет Health.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Sport & Exercise Medicine, предполагает, что выполнение низкоинтенсивных упражнений с сопротивлением в вечернее время может улучшить продолжительность и качество сна. Эти короткие занятия были связаны с тем, что участники получали дополнительные 30 минут сна каждую ночь. Джастин Бикфорд, физиотерапевт из Memorial Hermann, который не принимал участия в исследовании, отметил практическую значимость этого вывода. Он заявил, что многие люди могли бы быть более склонны к физическим упражнениям, если бы знали, что даже кратковременные занятия могут значительно улучшить качество и продолжительность их сна.

Это исследование особенно актуально, поскольку оно вносит нюансы в продолжающиеся дебаты о влиянии вечерних физических упражнений на ночной отдых. Предыдущие научные работы дали неоднозначные результаты, некоторые из них предполагали, что интенсивные физические нагрузки поздно вечером могут препятствовать сну из-за повышения температуры тела и уровня стресса.

В последнем исследовании приняли участие 28 человек, в основном женщины, средний возраст которых составлял 25 лет, которые занимались двумя различными видами вечерней активности в течение отдельных сессий. В одном случае участники сидели четыре часа за просмотром телевизора, а в другом — разбивали эти четыре часа трехминутными интервалами упражнений на сопротивление каждые 30 минут. Эти упражнения, состоящие в первую очередь из приседаний, были выбраны за их эффективность и простоту, не требующую оборудования или значительного пространства.

Результаты показали, что участники, выполнявшие упражнения, спали примерно на 27 минут дольше по сравнению с теми, кто весь вечер вел сидячий образ жизни. Примечательно, что качество сна оставалось неизменным, что важно, учитывая, что в других исследованиях высказывались предположения о том, что упражнения в позднее вечернее время могут нарушить сон. Бикфорд подчеркнул, что для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни в вечернее время, включение упражнений короткой продолжительности может быть практичным и эффективным решением для улучшения сна без необходимости полагаться на лекарства или создавать идеальные условия для сна.

Однако важно отметить, что исследование имело ограниченный размер выборки и было направлено на определенную демографическую группу, в основном молодых женщин. Радж Дасгупта, доктор медицины, сертифицированный врач и медицинский рецензент Национального совета по проблемам старения, предупреждает, что для подтверждения этих выводов в более широких слоях населения необходимы дополнительные научные работы. Хотя авторы исследования предлагают пересмотреть рекомендации по гигиене сна в свете полученных результатов, до появления более убедительных исследований Дасгупта советует придерживаться легкой и умеренной физической нагрузки в вечернее время.

Это исследование многое рассказало ученым о взаимосвязи между вечерней физической нагрузкой и сном, выделяя, что даже минимальная физическая активность может благотворно влиять на наш ночной отдых, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о том, что древние гены человечества виновны в распространенности болезни Альцгеймера. Новая база данных древних людей раскрыла детали возникновения предрасположенности современного человека ко многим заболеваниям. Ее корни уходят на 34 000 лет в прошлое.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.