Небезпечний момент старіння: вчені виявили новий фактор розвитку меланоми у мільйонів людей

Рак шкіри є поширеним і смертельно небезпечним захворюванням, що вражає десятки мільйонів людей по всьому світу. Нещодавно вчені змогли виявити одне з потенційних джерел його раптового розвитку, про яке варто знати.

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Нещодавнє дослідження клініки Майо показало, що десятки мільйонів людей, старших за 40 років, страждають від моноклонального В-клітинного лімфоцитозу (МВЛ) — захворювання, під час якого відбувається накопичення клонованих білих кров'яних клітин, що послаблюють імунну систему. Найстрашнішим у цих результатах є те, що все це в підсумку виливається в поширену форму онкологічного захворювання, пише eCancer.

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Хоча у більшості людей з МВЛ немає симптомів, дослідження, опубліковане в журналі Journal of Clinical Oncology, відзначає підвищений ризик розвитку серйозних ускладнень, включно з меланомою, смертельно небезпечною формою раку шкіри. МВЛ може варіюватися від легкої до важкої форми, і вже відомо, що вона є попередником хронічного лімфоцитарного лейкозу (ХЛЛ), раку крові та кісткового мозку, заявляє Брайан Валлейо, співавтор дослідження з клініки Майо, Рочестер.

Однак нове дослідження є особливим, оскільки визначило, що у людей з МВЛ на 92% вищий ризик розвитку меланоми, як і у людей з ХЛЛ. Цей висновок може призвести до більш раннього виявлення меланоми у людей з МВЛ, що вкрай важливо, оскільки кількість випадків хвороби зростає в усьому світі, заявили автори.

Дослідники клініки Майо вивчили понад 7000 осіб, спостерігаючи за ними протягом чотирьох років. Вони виявили не тільки підвищений ризик розвитку меланоми, а й підвищену ймовірність інших видів раку, особливо пов'язаних із лімфатичною системою, а також підвищений ризик важких інфекцій, включно з COVID-19. Це ставить під сумнів колишнє уявлення про те, що МБЛ — це просто частина старіння, і показує, що вона може мати значні наслідки для здоров'я.

Досягнення в галузі медичних технологій, зокрема проточної цитометрії, полегшили раннє виявлення МБЛ. Дослідники вважають, що хворі на МБЛ повинні бути пильними в питаннях профілактики раку шкіри, як і пацієнти з ХЛЛ, і дотримуватися рекомендацій щодо її захисту від сонця. Наразі авторами планується провести подальші дослідження, щоб вивчити можливі генетичні зв'язки між МБЛ, ХГЛ і меланомою, а також зрозуміти, як наявність МБЛ і меланоми може вплинути на виживаність і результати лікування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.