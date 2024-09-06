Опасный момент старения: ученые выявили новый фактор развития меланомы у миллионов людей

Рак кожи является распространенным и смертельно опасным заболеванием, поражающим десятки миллионов людей по всему миру. Недавно ученые смогли обнаружить один из потенциальных источников его внезапного развития, о котором стоит знать.

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Недавнее исследование клиники Майо показало, что от десятки миллионов людей старше 40 лет страдают от моноклонального В-клеточного лимфоцитоза (МВЛ) — заболевания, при котором происходит накопление клонированных белых кровяных клеток, ослабляющих иммунную систему. Самым страшным в этих результатах является то, что все это в итоге выливается в распространенную форму онкологического заболевания, пишет eCancer.

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Хотя у большинства людей с МВЛ нет симптомов, исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Oncology, отмечает повышенный риск развития серьезных осложнений, включая меланому, смертельно опасную форму рака кожи. МВЛ может варьироваться от легкой до тяжелой формы, и уже известно, что она является предшественником хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ), рака крови и костного мозга, заявляет Брайан Валлейо, соавтор исследования из клиники Майо, Рочестер.

Однако новое исследование является особенным, поскольку определило, что у людей с МВЛ на 92% выше риск развития меланомы, как и у людей с ХЛЛ. Этот вывод может привести к более раннему выявлению меланомы у людей с МБЛ, что крайне важно, поскольку число случаев болезни растет во всем мире, заявили авторы.

Исследователи клиники Майо изучили более 7000 человек, наблюдая за ними в течение четырех лет. Они обнаружили не только повышенный риск развития меланомы, но и повышенную вероятность других видов рака, особенно связанных с лимфатической системой, а также повышенный риск тяжелых инфекций, включая COVID-19. Это ставит под сомнение прежнее представление о том, что МБЛ — это просто часть старения, и показывает, что она может иметь значительные последствия для здоровья.

Достижения в области медицинских технологий, в частности проточной цитометрии, облегчили раннее выявление МБЛ. Исследователи полагают, что больные МБЛ должны быть бдительны в вопросах профилактики рака кожи, как и пациенты с ХЛЛ, и следовать рекомендациям по ее защите от солнца. В настоящее время авторами планируется провести дальнейшие исследования, чтобы изучить возможные генетические связи между МБЛ, ХЛЛ и меланомой, а также понять, как наличие МБЛ и меланомы может повлиять на выживаемость и результаты лечения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали анализ, определяющий опасный дефицит редкого гормона. Хотя чрезмерное потребление воды обычно обуславливается различными безвредными факторами и проходит само по себе, некоторые случаи представляют опасность для здоровья без надлежащего лечения.

Также Фокус писал о разработке теста на рак, который можно пройти на дому. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.