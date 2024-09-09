Надія для тисяч людей: учені знайшли потенційні ліки від небезпечного захворювання печінки

Печінка, яку часто називають другим серцем, може стати епіцентром небезпеки при розвитку низки захворювань. Нещодавно вчені змогли відшукати потенційні ліки для одного з них, незважаючи на їх рідкість.

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З'явився новий потенційний засіб для лікування дефіциту лізосомальної кислої ліпази, рідкісного захворювання печінки, що обіцяє повернути назад його руйнівну дію, яка призводить до запалення і довгострокових проблем зі здоров'ям. Цей прорив може дати надію тим, хто страждає від цього захворювання, надавши альтернативу обмеженим і дорогим методам лікування, доступним в даний час, пише Knowridge.

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Дослідження, опубліковане в журналі Gastro Hep Advances, показало, що певний препарат, який вже досліджується для інших цілей, може допомогти зменшити шкідливе накопичення жирів у печінці, характерне для цього захворювання.

Дефіцит лізосомальної кислої ліпази (LAL), рідкісне генетичне захворювання, виникає через відсутність або неправильне функціонування критичного ферменту, відповідального за розщеплення певних жирів усередині клітин. Ця дисфункція призводить до накопичення жирів у печінці, спричиняючи сильне запалення та її подальші пошкодження. Наразі єдиним доступним методом лікування є замісна ферментна терапія, яка хоча й корисна, але дорога й ефективна лише частково, вважає Іван Брадич, автор дослідження.

Нещодавнє дослідження вчених виявило ланіфібранор як потенційний новий метод лікування цього ускладнення. В експериментах на мишах було показано, що цей препарат зменшує ушкодження і запалення печінки, не змінюючи при цьому рівень жиру в ній. Він також покращував ліпідний профіль крові та підвищував вироблення клітинної енергії, що дало їм змогу припустити, що він може стати, щонайменше, цінним доповненням до наявних методів лікування, заявили автори.

Результати цього дослідження відкривають шлях до більш ефективних стратегій лікування для тисяч нужденних, вважають автори. Вивчення ефектів ланіфібранору, що триває, може призвести до розширення терапевтичних можливостей, потенційно покращуючи якість життя людей, які страждають від цього рідкісного, але важкого захворювання.

У міру того як наукове співтовариство продовжує дослідження, у дослідників з'являється обережний оптимізм щодо того, що цей препарат може зрештою стати життєздатною і менш дорогою альтернативою наявним методам лікування, в очікуванні подальших випробувань і досліджень на людях.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.