Надежда для тысяч людей: ученые нашли потенциальное лекарство от опасного заболевания печени

Часто называемая вторым сердцем, печень может стать эпицентром опасности при развитии ряда заболеваний. Недавно ученые смогли отыскать потенциальное лекарство для одного из них, несмотря на его редкость.

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Появилось новое потенциальное средство для лечения дефицита лизосомальной кислой липазы, редкого заболевания печени, которое обещает обратить вспять его разрушительное воздействие, приводящее к воспалению и долгосрочным проблемам со здоровьем. Этот прорыв может дать надежду тем, кто страдает от этого заболевания, предоставив альтернативу ограниченным и дорогостоящим методам лечения, доступным в настоящее время, пишет Knowridge.

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Исследование, опубликованное в журнале Gastro Hep Advances, показало, что определенный препарат, который уже исследуется для других целей, может помочь уменьшить вредное накопление жиров в печени, характерное для этого заболевания.

Дефицит лизосомальной кислой липазы (LAL), редкое генетическое заболевание, возникает из-за отсутствия или неправильного функционирования критического фермента, ответственного за расщепление определенных жиров внутри клеток. Эта дисфункция приводит к накоплению жиров в печени, вызывая сильное воспаление и ее дальнейшие повреждения. В настоящее время единственным доступным методом лечения является заместительная ферментная терапия, которая хотя и полезна, но дорогостояща и эффективна лишь частично, считает Иван Брадич, автор исследования.

Недавнее исследование ученых выявило ланифибранор как потенциальный новый метод лечения этого осложнения. В экспериментах на мышах было показано, что этот препарат уменьшает повреждение и воспаление печени, не изменяя при этом уровень жира в ней. Он также улучшал липидный профиль крови и повышал выработку клеточной энергии, что позволило им предположить, что он может стать, как минимум, ценным дополнением к существующим методам лечения, заявили авторы.

Результаты этого исследования открывают путь к более эффективным стратегиям лечения для тысяч нуждающихся, считают авторы. Продолжающееся изучение эффектов ланифибранора может привести к расширению терапевтических возможностей, потенциально улучшая качество жизни людей, страдающих от этого редкого, но тяжелого заболевания.

По мере того как научное сообщество продолжает исследования, у исследователей появляется осторожный оптимизм в отношении того, что этот препарат может в конечном итоге стать жизнеспособной и менее дорогостоящей альтернативой существующим методам лечения, в ожидании дальнейших испытаний и исследований на людях.

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