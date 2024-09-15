Буквально витає в повітрі: учені розповіли про незвичайну причину розвитку діабету

Діабет є серйозним захворюванням, що вражає мільйони людей. Хоча багато хто знає про причини його розвитку і намагається їх уникати, вчені виявили непомітне джерело небезпеки, яке буквально заражає людей.

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Дослідники з Weill Cornell Medicine виявили важливий механізм, за допомогою якого вірус SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, посилює перебіг діабету і потенційно провокує нові випадки захворювання. Учені з'ясували, що вірус націлюється на найфундаментальніші важливі аспекти нашого організму, що оберігають його від серйозних ускладнень, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі Cell Stem Cell, показало, що вплив вірусу активує імунні клітини, які націлюються на бета-клітини (β-клітини) підшлункової залози, що виробляють інсулін, і руйнують їх. Це відкриття дає конкретні докази давно висунутої гіпотези про те, що вірусні інфекції можуть викликати діабет 1-го типу.

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Знайшли відповідь у несподіваному місці: вчені навчилися боротися зі смертельними наслідками COVID-19

Дослідницька група під керівництвом доктора Шуйбін Чен і доктора Роберта Шварца використовувала інноваційну модельну систему з використанням органел острівців підшлункової залози — мініатюрних версій підшлункової залози, які включають як судини, так і компоненти імунної системи. Заразивши ці органели вірусом SARS-CoV-2, дослідники помітили, що прозапальні макрофаги, тип імунних клітин, атакують і вбивають β-клітини через процес клітинної смерті, відомий як піроптоз.

Така імунна реакція нагадує реакцію, що спостерігається у пацієнтів, які страждають на важку форму COVID-19, за якої уражаються численні системи органів, включно з підшлунковою залозою. Крім SARS-CoV-2, дослідники також вивчили вплив коксаківірусу B4, іншого вірусу, пов'язаного з діабетом 1 типу. Схожа імунна відповідь в обох випадках дала їм змогу припустити більш широке застосування системи органоїдів для вивчення вірусного впливу на підшлункову залозу і, можливо, інші органи.

Доктор Шварц наголосив на потенційному клінічному застосуванні цього дослідження, припустивши, що в майбутньому можуть бути розроблені терапевтичні засоби для захисту β-клітин від імуноопосередкованого ушкодження під час важких інфекцій. Хоча такі методи лікування ще не розроблено, отримані результати відкривають шлях до пом'якшення деяких довгострокових ускладнень COVID-19, включно з виникненням діабету і, можливо, тривалішим перебігом COVID, від якого страждають мільйони людей у США.

Це дослідження доповнює зростаюче розуміння того, як COVID-19 впливає на різні органи, крім дихальної системи. Наприклад, дослідження також пов'язують COVID-19 із серцевими та неврологічними ускладненнями, що ще раз підтверджує широке поширення вірусу. Розуміння цих механізмів вкрай важливе, оскільки світ продовжує боротися з довгостроковими наслідками пандемії, наголошуючи на необхідності розроблення комплексних стратегій догляду за тими, хто одужує після COVID-19.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.