Буквально витает в воздухе: ученые рассказали о необычной причине развития диабета

Диабет является серьезным заболеванием, поражающим миллионы людей. Хотя многие знают о причинах его развития и стараются их избегать, ученые обнаружили незаметный источник опасности, который буквально заражает людей.

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Исследователи из Weill Cornell Medicine выявили важный механизм, с помощью которого вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, усугубляет течение диабета и потенциально провоцирует новые случаи заболевания. Ученые выяснили, что вирус нацеливается на самые фундаментально важные аспекты нашего организма, оберегающие его от серьезных осложнений, пишет News Medical.

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Исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell, показало, что воздействие вируса активирует иммунные клетки, которые нацеливаются на бета-клетки (β-клетки) поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и разрушают их. Это открытие дает конкретные доказательства давно выдвинутой гипотезы о том, что вирусные инфекции могут вызывать диабет 1-го типа.

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Нашли ответ в неожиданном месте: ученые научились бороться со смертельными последствиями COVID-19

Исследовательская группа под руководством доктора Шуйбин Чен и доктора Роберта Шварца использовала инновационную модельную систему с использованием органоидов островков поджелудочной железы — миниатюрных версий поджелудочной железы, включающих как сосуды, так и компоненты иммунной системы. Заразив эти органоиды вирусом SARS-CoV-2, исследователи заметили, что провоспалительные макрофаги, тип иммунных клеток, атакуют и убивают β-клетки через процесс клеточной смерти, известный как пироптоз.

Такая иммунная реакция напоминает реакцию, наблюдаемую у пациентов, страдающих от тяжелой формы COVID-19, при которой поражаются многочисленные системы органов, включая поджелудочную железу. Помимо SARS-CoV-2, исследователи также изучили воздействие коксакивируса B4, другого вируса, связанного с диабетом 1 типа. Схожий иммунный ответ в обоих случаях позволил им предположить более широкое применение системы органоидов для изучения вирусного воздействия на поджелудочную железу и, возможно, другие органы.

Доктор Шварц отметил потенциальное клиническое применение этого исследования, предположив, что в будущем могут быть разработаны терапевтические средства для защиты β-клеток от иммуноопосредованного повреждения при тяжелых инфекциях. Хотя такие методы лечения еще не разработаны, полученные результаты открывают путь к смягчению некоторых долгосрочных осложнений COVID-19, включая возникновение диабета и, возможно, длительное течение COVID, от которого страдают миллионы людей в США.

Это исследование дополняет растущее понимание того, как COVID-19 влияет на различные органы, помимо дыхательной системы. Например, исследования также связывают COVID-19 с сердечными и неврологическими осложнениями, что еще раз подтверждает широкое распространение вируса. Понимание этих механизмов крайне важно, поскольку мир продолжает бороться с долгосрочными последствиями пандемии, подчеркивая необходимость разработки комплексных стратегий ухода за выздоравливающими после COVID-19.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.